XII Gala dos CVMA acontece este sábado na ilha do Sal

A XII Gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) acontece este sábado, dia 3 de Junho, na ilha do Sal. A realização da gala pela primeira vez numa outra ilha, que não Santiago, reflecte segundo a organização a intenção de descentralizar o Prémio Oficial da Música de Cabo Verde, levá-lo a outras ilhas e permitir, também, integrar o evento no circuito do turismo.

A gala começa às 20h00 com a habitual passadeira vermelha, antes do início do espectáculo marcado para as 21h00.

O evento vai premiar 17 categorias musicais, atribuir nomeações de Acção Social, quatro Menções Honrosas (Instrumentista, Produtor, Beatmaker e Compositor) e um Prémio Carreira. Haverá ainda actuações de artistas nacionais e internacionais e artistas nomeados.

A lista dos nomeados resulta da votação dos membros da Academia CVMA que considerou uma exaustiva lista de mais de 350 músicas lançadas em 2022, por aproximadamente 300 artistas.

Djodje e Fattú Djakité lideram a lista com quatro nomeações cada. Com três nomeações ficaram Gil Semedo, Hélio Batalha, Jennifer Solidade, Loony Jonhson e Lucibela.

17 Categorias estão a concurso, com três nomeados cada, à excepção das categorias Álbum do Ano, Intérprete Feminina do Ano, Intérprete Masculino do Ano, Música Popular do Ano e Música do Ano que contemplam quatro nomeações cada.

As categorias Revelação do Ano, Artista em Palco do Ano e Música Popular do Ano são submetidas a votação do público, sendo as duas primeiras de votação parcial, através da média entre os votos do júri e os votos do público.

Responsabilidade Social

Este ano, os Cabo Verde Music Awards unem a sua voz à causa da luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes, em parceria com as Nações Unidas, através do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e do Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, e também com o Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente, ICCA e o Ministério da Justiça.

“Djuntu num só voz” é o mote da campanha que pretende sensibilizar a classe artística, mas também o público em geral para a luta por uma sociedade com zero violência sexual contra crianças e adolescentes. Através desta campanha serão realizadas várias acções que pretendem incluir os artistas nomeados e convidados dos CVMA, agentes, managers e outras personalidades do mundo musical.

A ideia é consolidar neste público-alvo, que é um público com um impacto mediático bastante grande, alguns conceitos, atitudes e posturas que permitam influenciar positivamente a sociedade e criar uma consciência de promoção dos direitos da criança e de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. As acções vão incluir visitas a centros de protecção da criança, na Praia e no Sal, actividades de sensibilização, performances e uma actividade especial no dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, na ilha do Sal.

Além disso, na Gala CVMA, as Nações Unidas, através da UNICEF e do UNFPA, juntamente com o ICCA e o MJT irão distinguir um dos artistas nomeados com o troféu Acção Social, atribuindo-lhe o papel de representante desta causa em Cabo Verde.

Prémio Carreira

A banda Livity vai receber o Prémio Carreira dos CVMA. A XII Gala contará com a participação especial de Bárbara Bandeira, Supa Squad, Jennifer Dias, Mirri Lobo, Livity e a actuação de alguns artistas nomeados, entre eles um dueto entre os irmãos Soraia Ramos e Lisandro Cuxi.

A influenciadora digital, Kathy Moeda e o actor angolano Matamba Joaquim serão os apresentadores da gala.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1122 de 31 de Maio de 2023.