​Kathy Moeda e Matamba Joaquim serão apresentadores XII edição dos Cabo Verde Music Awards

A Influenciadora Digital, Kathy Moeda e o actor angolano Matamba Joaquim serão os apresentadores da XII edição dos Cabo Verde Music Awards que acontece no dia 3 de Junho, na ilha do Sal.

Segundo a organização, a dupla vai conduzir o espectáculo e representar em palco, uma vez mais, a lusofonia nesta que é a grande festa da música cabo-verdiana.

A XII edição dos Cabo Verde Music Awards contará com a participação especial de Bárbara Bandeira, Supa Squad, Jennifer Dias, Mirri Lobo, Livity e a actuação de alguns artistas nomeados, entre eles um dueto entre os irmãos Soraia Ramos de Lisandro Cuxi.

Sobre a votação popular, a organização faz saber que estão encerradas as votações nas categorias Artista em Palco do Ano e Artista Revelação do Ano. A votação nestas categorias será agora somada aos votos da Academia. Lembramos que o peso da votação popular nestas categorias é de 49% e da Academia é de 51%.

Já na categoria Música Popular do Ano, a votação está aberta até ao segundo intervalo da gala e é inteiramente feita pelo público. As votações são feitas online, no site oficial dos CVMA em www.cvma.cv.