​Mirri Lobo actua na XII edição da gala dos CVMA

O intérprete e compositor, Mirri Lobo é mais um convidado especial da XII edição da gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que está agendado para o dia 3 de Junho, na ilha do Sal.

Segundo a organização, Mirri Lobo vai “jogar em casa” nos CVMA 2023 e promete uma actuação inédita na grande festa da música cabo-verdiana.

A XII edição dos Cabo Verde Music Awards acontece pela primeira vez na ilha do Sal, e conta com a participação especial de Bárbara Bandeira, Supa Squad, Jennifer Dias, Mirri Lobo, a actuação de alguns artistas nomeados, entre eles um dueto entre os irmãos Soraia Ramos de Lisandro Cuxi e ainda outras surpresas que serão prontamente anunciadas.

Mirri Lobo tem a música no seu ADN. Em 1981, na ilha do Sal, sua terra natal, forma o grupo "Clave de Sal" juntamente com Antero Simas e Chiquinho Évora. Em 1987 resolve gravar o seu primeiro disco a solo “Alma Violão”, produzido por Dany Silva.

Com este trabalho, Mirri assume-se como uma das vozes masculinas mais poderosas da nova geração da música cabo-verdiana. Entre 1988 e 2009 grava mais três trabalhos discográficos e participa em dois trabalhos conjuntos.

Em 2010 depois de um interregno de 12 anos, lança o disco "Caldera Preta" que se viria a tornar num estrondoso sucesso. O tema "Incmenda d'Terra" atingiu o top nacional sendo considerado um dos maiores sucessos musicais da última década.

O disco viria a valer a Mirri Lobo quatro das categorias dos CVMA, nomeadamente, Melhor Voz Masculina, Melhor Álbum Acústico, Melhor Coladeira, e Melhor Música do Ano, em 2012.

Em 2018 faz a sua primeira incursão no funaná com o single “Ta Da Ta Da” que lhe valeu o troféu de Melhor Intérprete Masculino. Em 2019, Mirri Lobo volta a lançar um novo disco com 12 temas inéditos, onde aposta fortemente em composições de jovens autores e também se assume como compositor de alguns dos temas.

O álbum é uma homenagem à Ilha do Sal, a mesma homenagem que pretende fazer em palco, nos CVMA, pela primeira vez na sua ilha natal.

Votação popular

A organização faz saber que esta é a última semana para a votação popular nas categorias Artista em Palco do Ano e Revelação do Ano. “As votações vão até ao dia 21 de Maio, uma vez que esta votação é parcial e somada às votações da Academia, através de um cálculo de 49% da votação correspondente aos votos públicos e 51% correspondente aos votos da Academia”.

Já na categoria Música Popular do Ano, a votação é inteiramente feita pelo público e está aberta até ao dia da gala, 3 de Junho. As votações são feitas online, no site oficial dos cvma em www.cvma.cv.

Em relação aos bilhetes para a gala CVMA 2023, a organização avisa que estão à venda também em espaço físico na recepção do Meliã Dunas Beach Resort, em Santa Maria, ilha do Sal. “Os bilhetes, continuam à venda online no site oficial dos CVMA através da plataforma Pagali”.