​Artistas nomeados nos CVMA estarão no “Criança Show” na ilha do Sal

Os artistas nomeados e comitiva dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) 2023 estarão esta quinta-feira, 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, no evento “Criança Show” que acontece no anfiteatro José Cabral, em Espargos, na ilha do Sal.

A participação dos CVMA no evento acontece no âmbito do projecto de Responsabilidade Social “Djuntu num Só Voz- Zero Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes”. O evento é promovido pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, através do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) e dos seus parceiros, e será presidido pela Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima. Conforme a organização será um momento de partilha entre músicos e crianças, de performances artísticas e sobretudo de sensibilização e engajamento na causa de combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Recordamos que os parceiros de Responsabilidade Social do projecto CVMA 2023 “Djuntu num Só Voz- Zero Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes” são o UNICEF, o UNFPA, o ICCA e o Ministério da Justiça. A gala da XII edição dos CVMA acontece este sábado, 3 de Junho, num dos hotéis, na ilha do Sal.

