​SCM recebe formação da sua Congénere Sul-Africana CAPASSO

Os colaboradores dos Departamentos Informático e Digital, Operações e Relações Públicas da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) encontram-se numa formação intensiva, durante quatro dias, em metadados de obras musicais no domínio físico e digital e notificação de obras online. Esta formação que está a decorrer na Cidade da Praia, é ministrada pela sua Congénere Sul-Africana CAPASSO.

Segundo uma nota enviada, a formação visa aumentar a capacidade da SCM no trabalho de identificação, notificação e cobrança de direitos autorais das obras musicais dos seus membros, nas diferentes plataformas digitais, que são licenciadas pela SCM, através do Hub Africano de Licenciamento Digital, liderado pela congénere da África do Sul, CAPASSO.

A formação é ministrada em parceria com a CAPASSO, que se disponibilizou em enviar para Cabo Verde a sua Coordenadora de Bancos de Dados e Sistemas de Informação, Fadzai Maunganidze, que é também especialista em elaboração e análise de metadados de obras musicais sob gestão das Entidades de Gestão Colectivas de Direitos Autorais, no domínio da música.

A mesma fonte indicou que a formação incide sobre os Metadados e informações sobre obras-padrão; Identificadores internacionais (IPI, ISWC, ISRC); portal da base de dados CAPASSO; Notificação de obras online; Notificações de obras em massa - SWI e CWRs; Interpretação de resultados da importação e relatórios de erros; Status das obras.

As Obras rejeitadas; Obras prioritárias; Obras activas; Notificação de obras reprogramadas; Reconvenções e litígios, bem como em outros pontos fundamentais para a boa documentação das obras musicais, como por exemplo, os procedimentos essenciais para a identificação das obras musicais dos membros da SCM, que constam de momento como obras não identificadas nas diferentes plataformas digitais, são outros pontos da formação.

A SCM sublinhou que com esta acção de capacitação, a sua equipa estará muito melhor preparada para fazer o seu trabalho com eficácia e assim ajudar os músicos, autores e compositores cabo-verdianos, a resgatarem as suas obras musicais lançadas nas plataformas digitais sem o prévio registo e que constam actualmente da grande piscina de obras musicais não identificadas no universo digital.

Conforme indicou a mesma fonte, a formação vai permitir a SCM elevar a sua gestão do seu catálogo no digital e aumentar o volume das cobranças de direitos autorais nas diferentes plataformas digitais, entre as quais, na Spotify, no Youtube , na Google, na Itunes, no TIK TOK na Deezer.