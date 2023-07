Colónia de Férias: Uma forma descontraída de aprendizagem

As férias escolares já chegaram para muitos alunos. A tão aguardada pausa nos estudos pode gerar muita preocupação aos pais, porque o período de descanso das crianças e adolescentes nem sempre coincide com as suas férias. Agora, é, pois, hora de muitos pais e encarregados de educação escolherem actividades para “ocupar” os seus filhos durante esses meses de férias. E há actividades para todos os gostos, para as crianças dos 4 aos 12 anos de idade, a preços para (quase) todos os bolsos.

Cesária Évora – Academia das Artes, na Praia

A Cesária Évora - Academia das Artes tem programada para as suas Oficinas de Verão uma série de actividades destinadas aos mais pequenos e adolescentes.

A Oficina de Verão acontece de 3 até 20 de Julho, e terá como actividades: música, artes plásticas, fotografia, teatro, expressão dramática, violino experimental, bateria, musicalização, canto coral e guitarra.

Destinada a crianças dos 4 aos 12 anos, os preços das oficinas variam de mil escudos a dois mil escudos, conforme a actividade escolhida.

Para as actividades, é proibido levar brinquedos, jogos e telemóveis, avisa a Cesária Évora – Academia das Artes.

Segundo a curadora da Cesária Évora – Academia das Artes, Lígia Timas, o objetivo das Oficinas de Verão é sensibilizar os pais, crianças, adolescentes e jovens para a importância da prática artística, fazendo com que ganhem gosto e se inscrevam nas actividades artísticas anuais.

“As nossas actividades não são em si colónias de férias. Tem a componente de diversão, mas pretende-se proporcionar aos alunos contacto com as artes, podendo adquirir algumas competências básicas”, indicou.

Para este ano, a Cesária Évora – Academia das Artes espera contar com a participação de muitos alunos, tendo em conta a oferta disponível.

“Esperamos conseguir a mesma participação dos alunos, pois sempre ultrapassamos os limites das vagas, devido à demanda. Constatamos que depois de abrirmos as portas, aumentaram, creio que por contágio, o número de ofertas de actividades de veraneio, que incluem práticas artísticas mais sólidas. Isso porque, muitos têm nos procurado pedindo referências de formadores, o que para nós é muito bom”.

As inscrições para as Oficinas de Verão da Cesária Évora – Academia das Artes estão abertas até o dia 3 de Junho.

Escola Dança & Arte

A Escola Dança & Arte, na Cidade da Praia, criou um programa de ATL (Actividades de Tempos Livres) para ajudar as crianças e os adolescentes nas férias escolares, disponibilizando um espaço didático e contando profissionais para o desenvolvimento das actividades.

Para este ano, segundo a responsável da Escola, Gorreth Moreno, a ATL contempla actividades didáticas, jogos tradicionais, visitas de estudo, teatro, dança, culinária, violão e música.

Este programa, conforme explica, tem como objectivo proporcionar às crianças actividades culturais, de lazer, de recreação, como forma de ocupação sadia do tempo livre, visando o desenvolvimento saudável do corpo e da mente e proporcionando o crescimento da personalidade individual.

E neste sentido criaram um único pacote que engloba todas as actividades inseridas no programa, por apenas 1000 escudos semanais. As actividades terão início no dia 3 de Julho e vão até primeira quinzena do mês de Setembro. Vão receber crianças dos 4 aos 12 anos.

Gorreth Moreno saliente ainda que com a colónia de férias, a Escola Dança & Arte pretende incentivar a socialização entre as crianças, desenvolver a confiança e independência, fazer amizade, trabalhar em equipa, respeitar os colegas e as regras de convivência.

As inscrições terminam no dia 3 de Julho.

ATL – Aprender e Crescer

O Espaço ATL-Aprender e Crescer também já preparou um conjunto de actividades para a sua terceira edição da colónia de férias, para a qual vai receber crianças dos 4 aos 12 anos de idade

Haverá actividades como culinária, aula de inglês, cinema, teatro, visitas pedagógicas, educação artística (pintura, música e dança) e palestras.

Segundo a responsável do Aprender e Crescer, Ronise Veiga, nesta terceira colónia de férias, há novidades. “Temos parceria com um restaurante, pois este ano queremos ter a culinária na nossa colónia de férias, na óptica das crianças irem a uma cozinha de verdade”, conta.

Para Ronise Veiga, esta é uma forma de mostrar às crianças o restaurante, para saberem como é que as coisas funcionam.

Outras novidades que o espaço tem para esta colónia de férias são o baptismo das bonecas e um dia de beleza para cada criança. “Vamos realizar o baptizado das bonecas de verdade com festas. Também fizemos parceria com salão de beleza, onde cada criança terá um dia de beleza”.

Ronise Veiga refere ainda que serão realizadas várias visitas, a locais como, por exemplo, o Aeroporto Nelson Mandela, a Presidência da República, as Aldeias Infantis SOS, e vários outros.

“E este ano queremos fazer mais coisas, queremos realizar uma marcha para pedir `Stop a violência contra crianças’. Já enviamos a carta para a Polícia Nacional e fizemos uma parceria com a Acrides. Quisemos trabalhar em conjunto com outras instituições que trabalham com as crianças para fazermos isso. Sairemos todos à rua vestidos de branco a pedir esse Stop. Convidamos as outras instituições que estão a fazer a colónia de férias para se juntar a nós nessa marcha, porque queremos alertar as nossas crianças sobre a questão da violência”, frisa.

Ainda sobre as actividades, a responsável do ATL-Aprender e Crescer sublinhou que cada semana vão trabalhar com as crianças um tema diferente. “Vamos trabalhar temas como a segurança, a comunicação e entre outras coisas. Vamos ensiná-los sobre os seus deveres e direito. Para nós é mais do que uma colónia de férias, é uma capacitação para as nossas crianças”.

A colónia de férias do Aprender e Crescer vai começar no dia 3 de Julho, e prolonga-se até 31 de Agosto. O espaço, situado no bairro de São Filipe, na Cidade da Praia, já está pronto para receber as crianças.

“Temos estado a receber muitas solicitações dos pais. Este ano queremos ficar com 30 crianças. Cada criança deverá pagar o valor de três mil escudos por mês, serão dois meses de colónia de férias”.

As inscrições terminam no início de Julho.

Ronise Veiga explicou ainda que o objectivo da colónia de férias é de ajudar os pais a encontrar actividades para os seus filhos durante as férias escolares e evitar o vandalismo. “O nosso objectivo é de minimizar os conflitos durante as férias escolares, trazer mais ganhos para a sociedade com as actividades que realizamos, porque vamos trabalhar com as crianças um conjunto de temas que vão contribuir para melhor a nossa sociedade”.

Além da cidade da Praia, ATL-Aprender e Crescer realiza colónia de férias no concelho de São Domingos, no âmbito da parceria que tem com esta edilidade. “A Câmara Municipal de São Domingos já conhece o nosso trabalho e decidiu que fizéssemos parceria neste sentido. Então vão trabalhar em São Domingos com as crianças deste concelho. Como em São Domingos, a edilidade vai dar algum apoio, o valor da colónia de férias vai ficar mais barato para as crianças desse concelho”.

Centro de Educação, Formação e Desenvolvimento Infantojuvenil

As actividades de colónia de férias do Centro de Educação Formação e Desenvolvimento Infantojuvenil, na Cidade da Praia, destinadas a crianças dos 4 aos 14 anos, iniciam-se no dia 03 de Julho e vão até 31 de Agosto. As inscrições estão em curso e decorrem até o dia 30 de Junho.

Para a responsável do Centro de Educação Formação e Desenvolvimento Infantojuvenil, Fátima Alves, o objectivo da colónia de férias é proporcionar às crianças e adolescentes férias lúdicas, com muita diversão, brincadeiras, passeios, mas também fazer destas férias um momento de aprendizagens em contexto real, aquisição de conhecimentos e novas vivências.

Este ano, anunciou, vão ser realizadas actividades como oficinas de música, dança, teatro, artesanato, artes plásticas, contação de histórias, leitura, escrita criativa, oficinas das emoções e autoconhecimento, aulas interativas de inglês e francês, visitas de estudos e intercâmbio, podcast sobre temáticas sociais do quotidiano, e na área de desporto terão aulas de capoeira, jogos tradicionais e didático.

“As nossas actividades são todas inovadoras, não repetimos as acções porque cada ano procuramos abordar um determinado tema. Para este ano iremos trabalhar os problemas sociais, contemporâneos, portanto todas as nossas acções serão em torno disso”, aponta.

Biblioteca Nacional

A Biblioteca Nacional vai realizar, de 10 a 21 de Julho, mais uma edição da Biblioteca de Verão com um conjunto de actividades para as crianças dos 6 aos 12 anos de idade. As inscrições iniciaram esta terça-feira, 27, e vão até o dia 4 de Julho. Cada aluno deverá pagar o valor de 1500 escudos.

A presidente do Instituto da Biblioteca Nacional, Matilde Santos, disse que o lema de todos os anos da Biblioteca de Verão é “Verão com os livros”, e que serão duas semanas de muitas actividades à volta do livro.

Como refere, será realizada uma série de actividades que tem, sempre, como foco os livros.

“Temos culinária, mas sempre o ponto de partida é o livro. E o ´Verão com os livros`, é para virem brincar a biblioteca com os livros, é tipo tirar aquela formalidade própria escola, da avaliação. Estamos aqui a aprender, mas um aprender descomprometido”, explica.

“O nosso maior objectivo é fazer com que as crianças tirem o proveito do livro. `Verão com os livros` é no sentido de mostrar às crianças a utilidade prática dos livros, ou seja, aquilo que absorvemos a partir dos livros, como é que isto pode nos servir na nossa vida”, indicou a presidente do Instituto da Biblioteca Nacional.

Haverá também actividades desportivas e visita aos espaços de interesse.

Matilde Santos ressaltou que esperam receber um bom número de inscritos, à semelhança dos anos anteriores. “Nos anos anteriores, nos dois primeiros dias as vagas foram todas ocupadas. E estamos em crer que este ano será na mesma linha”.

“Este ano, temos novas actividades, tendo em conta a própria dinamização do Plano Nacional de Leitura, que está em plena acção, há uma série de actividades que são novas relativamente às que já desenvolvemos nos anos anteriores”, referiu.

Em relação às actividades, disse que todos os anos tentam inovar num ou noutro ponto, “mesmo a nível dos jogos, tentamos introduzir algo novo comparativamente aos anos anteriores. Este ano temos novos técnicos que trouxeram técnicas diferentes, vamos apostar um pouco na questão das tecnologias, é uma das actividades que iremos desenvolver”.

Há, pois, muitas coisas novas, mas “a grande novidade para este ano é a relação que iremos fazer com o Plano Nacional de Leitura, de uma forma mais leve, mas para mostrar os vários pontos em que o livro poderá nos encaminhar, ver a questão da aplicabilidade prática do livro na nossa vida”, apontou.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1126 de 28 de Junho de 2023.