Sónia Sousa quer fazer as pessoas felizes com a sua arte

A jovem cantora Sónia Sousa, natural da Cidade da Praia, lançou recentemente o seu segundo single “Djobi pa nos” que em poucos dias atingiu um nível recorde de visualizações. Sónia Sousa disse numa entrevista ao Expresso das Ilhas que sonha pisar vários palcos nacionais e internacionais e fazer as pessoas felizes com a sua arte.

Sónia Sousa começou a dar os seus primeiros passos no mundo da música aos 15 anos de idade. Mas antes disso tocava violão numa escola de música no seu bairro de Eugénio Lima, na Cidade da Praia, onde descobri a minha paixão pela música”.

“Antes de começar a cantar, tocava violão e instrumentos de percussão e de sobro, então a partir daí comecei a explorar a minha capacidade de fazer as coisas até que chegamos na parte de cantar. Depois disso criamos uma banda na escola de música. Como eu era a mais nova da escola, achava estar menos boa em tocar e os meus colegas colocaram-me para cantar, mas achei estranho, pois achava que não sabia cantar”, recorda.

Afinal a pequena Sónia sabia cantar e apenas não tinha descoberto esse dom. Depois disso nunca mais quis parar, pois cantar foi algo que lhe deu grande alegria. “Eles insistiram, arrisquei e consegui. Criamos uma banda naquela escola de música, começamos a fazer pequenos shows, no bairro, e hoje estou aqui”.

Sónia começou a cantar profissionalmente quando estava na FEIA TV [produtora audiovisual do artista SOS Mucci] quando gravou uma música com o artista SOS Mucci e outros artistas também da FEIA TV.

Depois disso, fez um featuring com o artista C.James e com este chamou a atenção do produtor José (Djô) da Silva. “Ele gostou do meu trabalho e assim surgiu a oportunidade de assinar um contrato com a Harmonia”.

A jovem artista passou a fazer parte da Harmonia. A produtora realizou uma residência artística na ilha de São Vicente, onde participaram vários artistas durante uma semana a gravar e a trocar experiência. Foi lá que Sónia Sousa voltou a se encontrar com o rapper Hélio Batalha, que já tinha conhecido há alguns anos atrás.

“Depois disso, num belo dia, ele estava a gravar o tema ‘Dexam Bua’ e pediu-me para ver se uma parte da música ficava bem na minha voz. Aceitei imediatamente, pois, gosto de desafios. Então fiz a gravação da minha parte e ficou top. Depois disso, decidimos gravar a música juntos”, enfatiza.

A música tem hoje mais de 2,6 mil visualizações e é ouvida por todas as faixas etárias.

“Com a música ‘Dexam Bua’, passei a ser mais conhecida. Também estamos a falar do Hélio Batalha, que é um ícone no mundo da música, não só como rapper, mas também como pessoa. Sou fã do Hélio, desde pequeno que escuto as músicas dele e gravar com ele foi um sonho realizado. Foi muito bom poder gravar com ele, é algo bom para mim e para a minha carreira”.

Música

Com a produtora Harmonia, a cantora gravou o seu primeiro single a solo, um tema da autoria de Elida Almeida que se adaptou muito bem à sua voz. “José da Silva apresentou-me um tema escrito pela cantora Elida Almeida e perguntou-me se queria gravá-lo, disse que sim, porque gostei do ritmo e da letra”.

Este ano, a cantora lançou um tema da sua autoria, o single “Djobe pa nos”, que é um R&B. “Foi muita ousadia da minha parte gravar um R&B em pleno Verão, porque no Verão é mais o Afrobeat e outros tipos de estilos que chamam mais a atenção das pessoas”.

“Mas decidi gravá-lo, porque é uma música que já tinha escrito há dois anos”, explica.

Em três dias, a música teve mais de 11 mil visualizações, o que deu grande satisfação à cantora ver seu single a ter aquela repercussão. Sónia disse ao Expresso das Ilhas que neste momento está a preparar um outro trabalho, sem, no entanto, revelar mais detalhes. “Estamos a preparar novas coisas, pois sempre que lançamos uma música ficamos a pensar no próximo”.

A cantora quer primeiro lançar um EP e só depois um álbum. Quanto ao estilo musical, disse que não está focada num ritmo só, “porque não consigo cantar em só um estilo musical. Eu considero-me uma artista muito versátil, porque consigo enquadrar-me em qualquer ritmo, se ficar apenas num estilo musical acabo por sentir-me limitada”.

Prémio Artista Revelação

Sónia Sousa conquistou o prémio Artista Revelação, na XII da Gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que aconteceu este ano na ilha do Sal. Para a cantora, o prémio representa um reconhecimento do seu trabalho e um incentivo para continuar a fazer música.

“Este prémio representa muito para mim, porque se estou onde estou é porque não desisti dos meus sonhos. Já pensei muito em desistir, mas mantive o foco, força e muita fé para estar onde estou hoje. Este prémio foi um sonho realizado, porque acredito que todos os artistas gostam de ser reconhecidos pelo seu trabalho”.

Sónia Sousa revelou ao Expresso das Ilhas que tem várias ambições enquanto artista. “Tenho vontade de pisar grandes palcos, tanto nacionais como internacionais, fazer featuring com artista que admiro como o Hélio Batalha. A minha ambição é dar tudo de mim em cada show, em cada música e fazer o público sempre feliz com aquilo que faço”.

Sónia Sousa está a terminar uma licenciatura em Relações Internacionais e Diplomacia, no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais.

Shows

A cantora avançou que tem alguns shows já marcados, entre eles um que acontece neste sábado, 22, em Quebra-Canela, na Cidade da Praia, e tem mais um, na ilha de Santo Antão com Hélio Batalha.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1129 de 19 de Julho de 2023.