Mindel Summer Jazz 2023 propõe fusão de sons e ritmos

São Vicente recebe de 3 a 4 de agosto mais um Mindel Summer Jazz. A programação foi anunciada hoje pela organização. Este ano, o homenageado é o artista plástico mindelense Alexandre Silva Barbosa Andrade.​ A fusão em palco dos artistas nacionais com artistas internacionais convidados é a grande novidade da XI edição.

Em conferência de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, Alexandre Novais, da organização, explicou o conceito.

“Lançamos o desafio aos nossos músicos a interagirem e estarem a dimensão dos artistas internacionais convidados, também lançamos o desafio aos artistas internacionais para virem beber da nossa cultura e conseguir interagir connosco. Vamos ter estas duas dimensões, os primeiros grupos serão sempre de fusão, e terminamos com duas bandas internacionais”, explica.

As actividades do Mindel Summer Jazz começam no dia 1 de Agosto, com o Mindel Summer Jazz Júnior, com destaque para a orquestra Sab Sabin. Para quarta-feira (2), está agendada a Alta Lua Jazz Connection, no pontão da Marina do Mindelo, com Kira Soul Project, uma banda de músicos locais.

Na quinta-feira (3), abrem o palco o guitarrista alemão Lulo Reinhardt Project, em fusão com Bau e Voginha, como explica Vou Monteiro.

“No primeiro momento de quinta-feira, teremos um grande guitarrista alemão, que terá o seu momento, mas que depois vai entrosar-se com Bau e Voginha, para apresentarem a nossa música, a morna que graças a Deus tem uma margem grande de improviso. Afinal, Jazz é isso, improviso, mas tudo dentro do contexto da nossa realidade. De seguida, recebermos a actuação do baixista natural do Brasil, Munir Hossin, com a sua banda”, nota.

Para sexta-feira (4) estão previstas as actuações de Vamar Martins Project feat Karamo, numa fusão entre Cabo Verde e Senegal. Pret & Bronk feat Jessica Bongos & Bakare Opeyemi será o segundo grupo a actuar, numa mistura entre ritmos de Cabo Verde e Nigéria.

A actuação o maestro cubano Ivan Melon, Grammy de música latina 2022, encerra o Mindel Summer Jazz 2023.