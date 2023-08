BCV inaugura museu que conta história do banco e do dinheiro

O Museu do Banco de Cabo Verde (BCV) foi inaugurado na passada quinta-feira pelo ministro da Cultura e pelo Governador do BCV. Governador do BCV diz que Museu é um espaço inovador de transmissão de conhecimento científico. Abraão Vicente destaca que este é o primeiro museu aberto em Cabo Verde a cumprir a lei-quadro dos museus.

“Através do seu acervo histórico, pretende-se que o público passe a conhecer melhor a herança cultural do Banco de Cabo Verde, bem como as suas principais atribuições que foram evoluindo ao longo do tempo”, indicou o governador do BCV, Óscar Santos, durante a cerimónia inaugural do Museu.

Óscar Santos referiu que o objectivo de abrir um espaço como este é o de preservar e promover o património histórico do BCV, através da inventariação, do estudo e da conservação dos bens que compõem o seu acervo histórico.

“O museu BCV, espaço cultural de excelência, é também um espaço que irá fornecer ao público actividades diversificadas bem como exposições temáticas graças ao recurso a equipamentos de multimédia que irão despertar a curiosidade de quem visita”, apontou ainda o governador do banco central.

No discurso que fez durante a cerimónia inaugural do museu, Óscar Santos disse ainda que tem a esperança de que este seja igualmente um espaço inovador de transmissão de conhecimento científico, pelo que irá investir “fortemente” em programas educativos e culturais e na cooperação com outras instituições.

Primeiro a cumprir lei-quadro dos museus

Já o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, referiu que o Museu do BCV é o primeiro a ser inaugurado em Cabo Verde a cumprir a lei-quadro dos museus, aprovada em 2021.

“A lei-quadro dos museus foi criada para não termos de fazer aquilo que tão bem sabemos fazer em Cabo Verde, improvisar. Todos os museus em Cabo Verde foram abertos sem os devidos registos, sem a sua oficialização, nenhum museu em Cabo Verde tinha sido registado ou criado de raiz até a publicação da lei-quadro dos museus”.

Abraão Vicente destacou também que a criação e a incorporação do museu Banco de Cabo Verde é mais um passo para consolidar o corpo da rede de Museus de Cabo Verde, um museu temático que incorpora o trabalho do Instituto do Património cultural (IPC), “através da cedência de alguns dos nossos bens que já foram moedas de Cabo Verde, nomeadamente o Pano di Terra, mais alguns objectos encontrados nas escavações subaquáticas em Cabo Verde”.

“O BCV é o exemplo abrindo uma instituição financeira ao público, aos cidadãos e à comunidade, não poderia ser diferente dado que o BCV está no mais populoso bairro da capital de Cabo Verde”, salientou Abraão Vicente.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1131 de 2 de Agosto de 2023.