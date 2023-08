“Lágrimas e dor” por Humbertona

Morreu Humberto Bettencourt Santos (Chã de Manuelim, Paul/Porto Novo, 17 de Fevereiro.1940 – Mindelo, Soncente, 10.Agosto.2023), Humbertona, Homem Grande da nossa Cultura. Silêncio!

Em jeito de homenagem e em modo nostálgico, escrevo estas notas tendo por música de fundo a rapsódia de mornas em solo de violão do LP Sodade – Rapsódias de mornas e coladeiras, gravado em Roterdão em 1967, enquanto rememoro o “Recado” mandado do exílio para as suas gentes:

Recado d’Humbertona

Humbertona! Manhã

’ma ta ba lançode pa s’ilha

Bô ca tem n’hum sinal d’amor

Pame levâ bôs gente?

… … …

Bai! Bo dzê Soncente

C’ma sombra dnha corpe ê cruz

Longe de sol dnha terra

… … …

Bai! Bô dzê Porte-Grande

Pa ca tchomo-me sodade

– Pão & Fonema, Corsino Fortes, 1974

O violão da saudade

Considerado um dos melhores solistas de Cabo Verde, ombreando-se com Luís Rendall (1898 – 1986), toda a sua obra a solo foi produzida entre 1966 e 1971. A sua discografia integra sete clássicos:

Morna ca so dor, LP, Roterdão, 1979

Humbertona ma Chico Serra, MR. Roterdão, 1969

Lágrimas e dor – Mornas dedilhadas por Humbertona, LP, MR, Roterdão, 1969

Dispidida, Lp, MR, Roterdão, 1972

Stora stora, LP, MR, Roterdão, 1972

Sodade – Rapsódias de mornas e coladeiras, LP, MR, Roterdão, 1973

Dispidida d’sodade (compilação), CD, MR, Roterdão, 1992.

Calou-se o violão. A saudade ecoa no ar.

Árvores e grandes Homens morrem de pé

Quando partir

para além do azul

nessa estrada sem fim

quero ser como se fosse árvore;

as árvores morrem de pé!

O Expresso das Ilhas presta a sua homenagem a este Homem Grande da Cultura e apresenta as suas mais sentidas condolências à Família.