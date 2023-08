​Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa com candidaturas abertas até 5 de Novembro

Já estão abertas as candidaturas para a 9ª edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. As candidaturas podem ser feitas até 5 de Novembro, por correio electrónico, para o endereço premioliterario@uccla.pt.

De acordo com o regulamento, para este prémio serão admitidas candidaturas de pessoas singulares, de qualquer nacionalidade, fluentes na língua portuguesa, com idade não inferior a 16 anos. No caso dos menores de 18 anos, a atribuição de prémios ficará sujeita à entrega de declaração de aceitação pelos respectivos titulares do poder paternal. O regulamento indica que o vencedor do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa será convidado a participar no Encontro de Escritores de Língua Portuguesa (EELP), promovido pela UCCLA. O júri é constituído por Domício Proença (Brasil), Germano Almeida (Cabo Verde), Hélder Simbad (Angola), Inocência Mata (São Tomé e Príncipe), José Pires Laranjeira (Portugal), Luís Carlos Patraquim (Moçambique), Luís Costa (Timor-Leste), Tony Tcheka (Guiné-Bissau), Yao Jing Ming (Macau), Rui Lourido (Representante da UCCLA) e João Pinto de Sousa (Representante do Movimento 800 Anos de Língua Portuguesa). O prémio tem como objectivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção romance, novela, conto e crónica, e da poesia, em língua portuguesa, por escritores que nunca tenha publicado uma obra literária e que procuram uma oportunidade de visibilidade e reconhecimento no cenário literário.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.