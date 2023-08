​Nancy Vieira, Hélio Batalha, Sónia Sousa e Jenifer Solidade vão actuar 2ª edição da gala do Prémio SCM

Nancy Vieira, Hélio Batalha, Sónia Sousa, Jenifer Solidade, Buguin Martins, Grupo Tradison di Terra, Homero Fonseca, Indira, Nataniel Simas, Sadia Youssuf e Alberto Koenig são os artistas que fazem parte do cartaz da 2ª edição da gala do Prémio SCM, que está agendada para o dia 2 de Setembro, na Praça Luís de Camões, no Platô, na Cidade da Praia.

Estas informações foram divulgadas esta sexta-feira, pela Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM), que indicou que além destes autores e artistas membros da SCM, a noite contará ainda com actuação de artistas surpresa. A banda musical do Prémio SCM 2023 é formada pelos músicos e artistas membros da SCM, Enos David, Magik Santiago, Heber Pires, Khaly Angel, Kaku Alves e Palinh Vieira. Durante a gala musical da 2ª edição do Prémio SCM, serão entregues os troféus aos vencedores do Prémio SCM 2023, nas categorias de Melhor Música Tradicional e Clássica, Melhor Música Urbana e Moderna, Prémio Carreira e Prémio Utilizador Guardião. A SCM promete uma noite emocionante de partilha e de celebração da profissão do autor e do artista cabo-verdiano. Neste sentido, a SCM convida todos os seus membros, autores, compositores e artistas, parceiros utilizadores de música, parceiros institucionais do sector público e privado, os amantes da música e o público em geral, para a se juntarem a este evento, para juntos celebrarem os 10º Aniversário da SCM, bem como o Dia Africano do Direito de Autor e da Gestão Colectiva. Criado em Julho do ano de 2021, o Prémio SCM tem como objectivo a consagração e o reconhecimento das obras musicais dos membros da Sociedade Cabo-verdiana de Música que mais se destacaram durante o período em apreciação e nesta segunda edição serão premiadas as músicas lançadas no ano de 2022.

