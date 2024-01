São Vicente: LIGOG-SV pondera construção de sambódromo para impulsionar Carnaval

A LIGOG-SV está a equacionar a possibilidade de construir um sambódromo para acompanhar a evolução do Carnaval do Mindelo, actualmente orçado em “mais de 100 milhões de euros”.

Segundo o presidente da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval – São Vicente (LIGOC-SV), Marco Bento, as sete ruas da morada já não acompanham a evolução do Carnaval, que tem vindo a ganhar maior dimensão ano após ano, daí a importância de um sambódromo para a festa.

“A forma de sustentar o Carnaval de São Vicente seria a migração para o sambódromo, onde toda a gente pagasse e o dinheiro das receitas, em conjugação com os patrocínios e o dinheiro público, talvez pudesse dar para mais”, considerou Marco Bento em entrevista à Inforpress.

Na óptica de Marco Bento, para projectar ainda mais o evento é a hora de pensar num outro modelo de financiamento do Carnaval, com mais pessoas a assistir e com a criação de melhores condições.

“A LIGOC-SV acha que tem que se criar um outro modelo, tem que se envolver outras entidades que não estão presentes neste momento, porque parcerias que temos são simplesmente institucionais”, frisou, lembrando o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, “com 90% do financiamento”, e que disponibiliza a ilha para o Carnaval.

Apesar do apoio do Governo, através do Ministério da Cultura, ainda é considerado pela liga insuficiente, tendo em conta as expectativas criadas à volta deste evento.

O aumento do número de hotéis na ilha é o ponto de viragem para a festa do rei Momo na ilha e maior promoção do evento.

“Os hotéis ainda estão em construção e isso é uma das razões que a LIGOC-SV ainda não faz marketing em escala do Carnaval. Temos esse cuidado porque também temos um produto que ainda tem que ser muito bem trabalhado e uma promoção internacional tem que ser devagar”, considerou o presidente.

A liga garante estar a trabalhar em mecanismos desta promoção, baseada em etapas, uma das quais, descrita por Marco Bento, é o recrutamento de novos parceiros, como o Ministério do Turismo, a Câmara do Turismo e as agências, para “dosear” a propagação do Carnaval.

“Como sabem, ainda os hotéis não estão prontos, temos um défice de camas em São Vicente. O que foi aprovado em termo do Plano Operacional do Turismo é que havia um valor que devia ir para a promoção do carnaval enquanto produto turístico”, lembra o interlocutor.

Com um sambódromo e esta possível parceria, Marco Bento considera que poderá haver mais fundo destinado ao Carnaval e que poderia favorecer a criação da segunda liga, porque, como disse, São Vicente tem capacidade para ter uma segunda divisão do Carnaval, em termos organizacionais.

Explicou que o Carnaval actual depende do subsídio público e que precisa de uma forma de sustentabilidade diferente.

“O que temos hoje em dia eu acho que é um modelo que já se esgotou, temos que encontrar patrocínios, mais pessoas, instituições ou uma forma de sustentar”, sublinhou.

Os quatro grupos oficias e o Samba Tropical recebem a quantia de três mil contos cada dos cofres públicos para a realização do Carnaval, sendo dois mil contos disponibilizados pela Câmara Municipal de São Vicente, e mais mil subsidiado pelo Governo, através do Ministério da Cultura.

A abertura oficial do Carnaval está marcada para sexta-feira, 19, com apresentação dos grupos oficiais e o sorteio da ordem de saída.

Prémios individuais com aumento para cima de 100 mil escudos

A LIGOC-SV vai continuar com os desfiles à noite, com a saída este ano às 19:00. Entretanto, uma novidade avançada por Marco Bento é o aumento para cima de 100 mil escudos os montantes dos prémios individuais e a introdução de valor monetário no prémio da melhor bateria.

Maco Bento assegurou ainda haver algumas novidades para este ano, tanto em relação aos prémios, quanto no horário, resultante de críticas e sugestões dos grupos e da população feitas nos anos anteriores. Assim, a LIGOC-SV vai continuar com os desfiles à noite, com a saída este ano às 19:00. Entretanto, vai haver um aumento para cima de 100 mil escudos os montantes dos prémios individuais e a introdução de valor monetário no prémio da melhor bateria. O prémio “exclusivamente” da bateria foi fixado em 250 mil escudos.

“A população e o público em geral sempre contestaram os prémios que eram baixos e este ano iremos aumentar alguns em 300%, há outros que terão aumento de 100% e vamos fazer a introdução também de categorias, mas ainda estão em fase de análise por causa dos critérios que serão aplicados na atribuição”, garantiu Marco Bento.

Dos prémios “novidade” a serem entregues esse ano constam do melhor carnavalesco (200 contos) e do cavaleiro (120 contos), ainda a introdução de regalias como viagens internacionais a vencedores individuais, como porta-bandeira e mestre sala.

Os prémios de grupo do primeiro ao quarto lugar do Carnaval mantêm-se inalterados em 600, 500, 400 e 300 mil escudos.

No entanto, os prémios de rei e rainha do Carnaval sofreram um aumento de 125 mil para 200 mil escudos, assim como os de mestre sala e porta-bandeira, que recebem 150 mil escudos cada, entre outras alterações que fazem com que os prémios sejam iguais ou superiores a 100 mil escudos.

Para Marco Bento, esta é uma “melhoria significativa” que incentiva esta festa, que é “das mais conceituadas” do país.

Outra alteração que considera que irá ajudar a dar “maior brilho ao Carnaval” é a mudança para as 19:00, em vez das 18:30 para o início do desfile oficial, como forma de dar as mesmas condições de iluminação a todos os grupos em competição.

“Havia a questão de todos os grupos estarem em pé de igualdade, desfilar com as mesmas condições e também queríamos dar um brilho diferente(…). O maior espetáculo que há de ver, queríamos que tivesse mais brilho, e o brilho do Carnaval é feito especialmente com luz artificial”, considerou Marco Bento, que equaciona ainda se haverá novas bancadas, que “ainda não estão certas”, devido à “demora na chegada dos materiais”.