​Josslyn lança novo single "Txiga na Mim"

Depois da sua participação no hit “Cura”, de Dynamo, lançado em Maio de 2023, a cantora Josslyn está de volta aos nossos ouvidos com “Txiga na Mim”. O single surgiu num momento em que a cantora está a apostar na formação de actores no Reino Unido.

Em cima do instrumental do produtor luso-angolano Beatoven, Josslyn canta sobre desejo, volúpia e de como devemos abraçar tudo o que de bom proporciona o certo, com a pessoa certa. Segundo a artista, a letra da música é resultado esperado de uma composição sua, em conjunto com o requisitado músico português Bluay. “Quando ouvi o beat gostei logo. Disse, ‘este beat é meu’ e tudo fluiu para a criação da letra. Foi feita em minutos”, relembra a artista. “Txiga na Mim” é o arranque de 2024 para Josslyn, que traça o caminho em direcção ao seu tão aguardado álbum, cujo lançamento poderá estar para breve.

