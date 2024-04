​Ga Da Lomba e Josslyn com novo single “Dor de Corno”

O artista cabo-verdiano Ga Da Lomba, da Klasszik e da BladsProd lançou o seu mais recente single intitulado "Dor de Corno", em colaboração com a cantora Josslyn.

Segundo uma nota enviada, o tema que explora os complexos temas da infidelidade e dos desafios nos relacionamentos, foi lançado em todas as plataformas de ‘streaming’ na passada sexta-feira, 19.

A mesma fonte explicou que "Dor de Corno" oferece uma perspectiva cativante e emocional sobre as experiências de traição e as suas repercussões nos relacionamentos.

“Com a união dos distintos estilos musicais de Ga Da Lomba e Josslyn, os ouvintes podem esperar uma composição rica em letras reflexivas e melodias envolventes”, frisa.

Natural da Cidade da Praia, Ga Da Lomba sempre teve uma paixão ardente pela música, inspirados por ícones do hip hop como 2Pac e Jay-Z.

Ga Da Lomba iniciou a sua jornada musical no grupo Black Stone e aperfeiçoou a sua arte nos Estados Unidos da América, tornando-se influente em inglês.

Conforme a mesma fonte, após superar desafios pessoais relacionados ao consumo de drogas e estar há dez anos em sobriedade, Ga Da Lomba está agora num novo e emocionante capítulo da sua carreira musical, assinando com o renomado Klassik Label.

Este novo rumo musical promete levar a sua carreira a novos patamares, enquanto ele continua a inspirar como activista social, através do projecto social “Nunca experimentar”, ajudando jovens a evitar o consumo de drogas com a sua história inspiradora com a Fundação Garah.