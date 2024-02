​Ministério da Cultura anuncia candidatura para Edital “Apoio à Internacionalização”

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas informa que se encontra aberto a candidatura para apoio à internacionalização de artistas e criações cabo-verdianas, nas áreas das Artes Visuais, Artes Performativas, Cinema, Literatura, Música, com vista à participação, formação, capacitação e alargamento de relações internacionais.

O edital visa apoiar as deslocações de artistas para participações em eventos internacionais de referência e fortalecer contactos pessoais, proporcionar participações em eventos culturais/artísticos de referência, aprimorar conhecimentos, estimular o crescimento pessoal e/ou do grupo e promover visibilidade, reconhecimento e alargar relações além-fronteiras.

De acordo com o regulamento, devem candidatar-se à obtenção de apoio os artistas nacionais e/ou estrangeiros residentes no país em nome individual ou colectivo. “Em nome colectivo deverá ser indicada a responsabilidade e competência artística de cada um dos participantes integrantes e identificação do representante que assumirá a qualidade de Entidade Beneficiária”.

As candidaturas devem ser submetidas com pelo menos 60 dias de antecedência relactivamente à data da viagem e/ou participação internacional.

Os interessados devem formalizar a candidatura de acordo com o modelo disponibilizado através do link partilhado na página de Facebook do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e das instituições sob a sua tutela.

Os artistas, cuja candidatura seja contemplada, devem cumprir integralmente o projecto aprovado, e incluir em todo o material de divulgação o apoio do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas.