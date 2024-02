​Romeu di Lurdis lança segundo álbum “Korason Abertu”

O músico e compositor Romeu di Lurdis lança este sábado, 10, na Cidade da Praia, o seu segundo álbum intitulado “Korason Abertu”. O álbum já foi apresentado na Assomada, em Santa Cruz, em São Lourenço dos Órgãos e na Boa Vista e no dia 10 deste mês será na Cidade da Praia, e contará com a participação de Mirri Lobo, Totinho, Paulinha e Kaká Bubista.

O disco surgiu cinco anos depois do lançamento do “Amoransa”. Segundo Romeu di Lurdis, “Korason Abertu” fala do amor, da amizade, da saudade e das emoções da vida na língua cabo-verdiana, no nosso crioulo, apesar de ser um disco com muitas influências estrangeiras.

“É um álbum romântico, que retrata o sentimento, o afecto, a emoção humana em diferentes dimensões, na verdade, é apelo, às pessoas para abrirem os seus corações, pois, só um “Korason Abertu”, pode dar, receber, ouvir e falar de amor. É um disco de amor, que é preciso abrir o coração para poder sentir”, relata.

“Korason Abertu” traz 12 faixas musicais nomeadamente: Amor Di Un Kantor; Tudo Feiu Ten Si Feia; Siparason; Nôs Amizadi; Felis Aniversáriu Amor; Fazi Amor Dipos di Briga; Papa Dimeu; Rapendidu; Amor Di Verdadi; Boa Noiti Amor e N Ka Sabi Vivi Sen Bo.

Depois da Cidade da Praia, Romeu di Lurdis disse que tem agendado mais shows em Cabo Verde, mas as datas serão anunciadas posteriormente.

“Recebi vários convites, além de pedidos de fãs e amigos, mas ainda não confirmo nenhuma agenda para fora de Cabo Verde, pelo menos para este ano. Mas, com certeza irei levar o Korason Abertu, às paragens mais distantes. O público me espera, eu irei com todo o meu amor”, afirma.