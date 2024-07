​Dynamo apresenta álbum “Blindado” na Praia

O artista Dynamo fará o show de lançamento do seu mais novo álbum intitulado “Blindado”, no dia 27 deste mês, na cidade da Praia. ‘Blindado’ será, em seguida, apresentado nos Estados Unidos da América, no dia 3 de Agosto, em Rhode Island.

No início de Outubro será a vez de Portugal, marcando o regresso de Dynamo ao Coliseu dos Recreios. Blindado pode ser ouvido em todas as plataformas digitais. Segundo uma nota enviada, o artista natural da ilha do Sal, descreve o seu mais recente trabalho discográfico como sendo o reflexo de uma característica pessoal, que aprimorou ao longo da sua carreira artística, a resiliência. Para Dynamo a força da sua mente é a sua principal qualidade. “Blindado fala de persistência, dedicação, de caminhar com os pés assentes no chão, mesmo com oscilações no solo. De trabalhar com alma e coração, trilhar uma caminhada de sucesso, independente dos obstáculos, e ainda assim ter consciência da necessidade de apoiar o próximo e orgulhar-se da sua evolução”, explica-nos o músico cabo-verdiano, residente em Portugal”. A mesma fonte informa que três das faixas de ‘Blindado’, lançado há cerca de uma semana, ocupam o topo da lista dos mais ouvidos em Cabo Verde, na plataforma Apple Music. Este é o quarto álbum de originais do conceituado artista, que conta com 24 faixas musicais e a participação de nomes sonantes da nossa música, como Irina Barros, Tony Fika, Dénis Graça. Mito Kaskas, Boy Game e PCC.

