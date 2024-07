Dynamo apresenta novo álbum na cidade da Praia

O artista cabo-verdiano Dynamo vai lançar o novo álbum "Blindado", no sábado, 27, na cidade da Praia, no espaço na Kebra Kanela, anunciou hoje o músico.

Na sua página pessoal da rede social Facebook, o artista explicou que escolheu o lançamento do seu novo trabalho, primeiro na cidade da Praia, porque foi na capital onde iniciou a sua carreira a solo.

"Foi a primeira cidade a me acolher, primeiro público que me demonstrou um tipo de amor e carinho que eu só conhecia nos meus sonhos", exprimiu.

Acrescentou ainda que tem um "grande carinho" por esta cidade onde viveu os primeiros anos da sua vida antes de se mudar para a ilha do Sal com a sua família, aos 4 anos de idade.

"A minha conexão com a ilha de Santiago vem a partir da minha mãe, dos meus avós, desde Tarrafal, Assomada, Órgãos, Picos, até à minha querida e amada cidade da Praia", realçou.

" Não poderia começar esse tour de outra forma, por isso escolhi Praia, que para sempre será a minha casa, onde me sinto bem, respeitado e amado pela grande maioria", sublinhou.

Neste show, o artista promete uma " noite memorável" a todos aqueles que gostam dele e apreciam o seu trabalho.

Tony Fika, Dwayne, CESF e Loony Johnson, são os artistas que vão participar neste espectáculo de apresentação do seu mais recente álbum.

O artista disse que três mil bilhetes já foram vendidos, graça a seus fãs, por isso afirmou que está a sentir- se muito contente.

“Blindado” é o quarto trabalho discográfico deste artista, que foi lançado há um mês. Está dividido em dois volumes e é composto por 24 músicas, que falam de “persistência, dedicação, de caminhar com os pés assentes no chão, mesmo com oscilações no solo".

Após a cidade da Praia, “Blindado” será apresentado nos Estados Unidos da América, no dia 03 de Agosto e em Portugal, no Coliseu dos Recreios, no início de Outubro.