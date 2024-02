​Pérola com espectáculo “7 Saias” em Cabo Verde

A cantora angolana Pérola realiza um espectáculo intitulado “7 Saias” em Cabo Verde. Marcado para o dia 30 de Março em homenagem a todas as mulheres de Cabo Verde denominado “7 Saias” vai acontecer nas instalações da FIC, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota da Golden Boys, o espectáculo “7 Saias”, está enquadrado no mês de Março, mês da mulher e que casa com a celebração do 20º aniversário da carreira de Pérola.

A mesma fonte informou que a primeira vez que Pérola esteve em Cabo Verde foi em 2013 com um projecto de músicos angolanos.

Passado uma década da sua última presença no nosso arquipélago, a Golden Boys traz para Cabo Verde a cantora de vários sucessos como “Só seu eu for doida”, “Presta atenção” ou, ainda, “Sincera”, parte do seu mais recente álbum de originais, com a sua sonoridade e as suas músicas.

A Golden Boys promete que o espectáculo “7 Saias” será recheado de emoções e contará com a participação de vários artistas nacionais de referência.

Pérola, nome artístico de Jandira Sassingui Neto, é natural da província de Huambo, em Angola. Desde muito nova começou a mostrar talento e muito interesse pela música. Uma veia herdada do pai que também é músico.

Aos 8 anos fazia apresentações de dança e música na escola, aos vizinhos e amigos, como passatempo. Cedo começou a participar em concursos de talentos nos quais sempre se destacava.

Já aos 13 anos ganhou troféus de melhor dueto e melhor actuação, num concurso realizado pela Igreja Católica.

Em 2002 ingressou na universidade na África do Sul. No ano seguinte participou de um concurso musical onde foi excluída por ser estrangeira. Isto motivou-a a gravar o seu primeiro álbum, iniciando, assim, a sua carreira. Actualmente, Pérola conta com quatro álbuns discográficos e é uma artista reconhecida no mundo lusófono.