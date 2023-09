​Cuca Roseta com digressão em Cabo Verde

A fadista Cuca Roseta irá realizar uma digressão inédita pelas as nove ilhas de Cabo Verde, num espectáculo único intitulado “Fado e Morna”. Cuca irá cantar fados e mornas, ambos os géneros musicais consagrados como Património Imaterial da Humanidade.

É a primeira vez na história que uma artista portuguesa percorre todas as nove ilhas habitadas de Cabo Verde numa digressão musical como esta.

Segundo uma nota do agente da fadista, “Fado e Morna” é para Cuca Roseta “um sonho já antigo e que agora vai finalmente ser possível concretizar”. A fadista irá convidar artistas locais em cada ilha “cruzando as culturas numa intensa e incrível partilha musical”.

A mesma fonte revelou que para este concerto, Cuca Roseta irá homenagear os grandes intérpretes de sempre do Fado, como Amália Rodrigues ou Alfredo Marceneiro e ao mesmo tempo, os grandes cantores cabo-verdianos , entre os quais se destacam Cesária Évora, Maria Alice, Bana e muitos outros.

"Os concertos terão entrada livre para que o povo cabo-verdiano, através de Cuca Roseta, possa conhecer o Fado e as inúmeras semelhanças que tem com a Morna", cita.

A digressão irá decorrer em duas fases, a realizar entre Outubro deste ano e Abril do ano de 2024 e começa com um concerto já no próximo dia 5 de Outubro, no Tarrafal, na Ilha de Santiago.

Depois do Tarrafal de Santiago, a fadista levará o concerto no dia 7, para a ilha de Maio, no dia 11, em São Filipe, no Fogo, 13, na ilha Brava, 16, em Ribeira Grande de Santo Antão.

A digressão da fadista em Cabo Verde continuará no mês de Abril do próximo ano, no dia 04, na ilha da Boa Vista, 06 na ilha do Sal, 09 em São Nicolau e 12 em São Vicente. Este concerto conta com a parceria estratégica do Festival Sete Sóis Sete Luas.

Conforme a mesma fonte, Cuca Roseta vive um dos melhores anos da internacionalização da sua música e da sua carreira. Depois de Cabo Verde a artista irá ainda actuar este ano em Angola, China, Inglaterra e fará ainda uma extensa digressão por toda a América Latina.