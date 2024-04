​Cuca Roseta regressa a Cabo Verde para segunda fase da digressão

A fadista portuguesa Cuca Roseta está de regresso a Cabo Verde para a segunda fase da sua digressão solidária “Fado e Morna”. A sua digressão iniciou, no ano passado (2023), no âmbito da parceria estratégica com o Festival Sete Sóis Sete Luas.

Neste sentido, Cuca Roseta tem concerto agendado no dia 16 deste mês, na ilha de São Vicente, 17, em Tarrafal de São Nicolau, no dia 20 na ilha do Sal e 21 na Boa Vista. Nestes concertos em Cabo Verde, a fadista disse que irá homenagear os grandes intérpretes de sempre do Fado, como Amália Rodrigues ou Alfredo Marceneiro e, ao mesmo tempo, os grandes cantores cabo-verdianos, entre os quais se destacam Cesária Évora, Maria Alice, Bana e muitos outros. Os concertos terão entrada livre para que os cabo-verdianos, possam conhecer o Fado e as inúmeras semelhanças que tem com a Morna. De lembrar que a primeira fase da sua digressão aconteceram em Outubro do ano passado, em Tarrafal de Santiago, ilha do Maio, São Filipe, Fogo, Brava e Ribeira Grande Santo Antão. Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Cuca Roseta revelou que após Cabo Verde irá actuar este ano em Angola, China, Inglaterra e fará ainda uma extensa digressão por toda a América Latina.

