​Bailarino Nuno Barreto apresenta espectáculo “Kont(r)a Tempu”, na Praia

O bailarino e coreógrafo Nuno Barreto apresenta esta terça-feira, 12, na Cidade da Praia, o espectáculo de dança intitulado “Kont(r)a Tempu”. Criação do coreógrafo conta com a direcção artística da bailarina Luciene Cabral.

O espectáculo de dança acontece no Centro Cultural Português da Praia, pelas 19h00, e a entrada é grátis.

Segundo uma nota do Centro Cultural Português da Praia, este espectáculo faz parte da programação que tem para o ano de 2024.

A mesma fonte explicou que “Kont(r)a Tempu” nasce a partir de várias questões e observações, relacionadas com a constante mudança no comportamento humano perante a evolução da tecnologia e do mundo virtual, como também a partir da necessidade artística de se desafiar a construir mais uma obra contemporânea que inclua imagens do quotidiano do povo cabo-verdiano a nível de movimento e interpretação corporal.

De acordo com a sinopse, o espectáculo irá mostrar uma mente que projecta o futuro numa dimensão abstrata e alcança uma omnipresença global. “Um corpo que se vai atrofiando, com o desenvolvimento de máquinas e inteligências artificiais que fazem todo o tipo de trabalho ajudando-nos na corrida contra o tempo e suas marcas”.

Por outro lado, a peça também busca, e retrata traços de diferentes realidades, inspirada

no desenvolvimento da ciência no nosso dia, na corrida contra o tempo, interações

intrapessoais. “Homem com uma vida hiper facilitada pela tecnologia, bloqueando o seu desempenho físico e mental no seu quotidiano. Homens que pouco conhecem o poder manipulador das tecnologias”.