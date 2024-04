​SCM congratula-se com elevação do Funaná a Património Cultural Imaterial Nacional

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) congratula-se com a elevação do Funaná a Património Imaterial Nacional e aproveita o ensejo para felicitar o Ministério da Cultura por essa iniciativa grandiosa que contribui para o reconhecimento do histórico desse género musical que faz parte das nossas tradições e eleva a cultura cabo-verdiana para o mundo.

Numa nota enviada, a SCM assegurou que essa medida visa reconhecer a importância cultural e histórica do Funaná, uma das expressões musicais mais vibrantes e populares do país.

“O Funaná, caracterizado pelo seu ritmo frenético e letras que abordam temas do quotidiano, a crítica social e a sátira, tem raízes profundas na cultura cabo-verdiana. Originário da ilha de Santiago, o género disseminou-se por todo o arquipélago, conquistando um lugar especial no coração do povo cabo-verdiano”, realça.

Para a SCM, a elevação do Funaná a Património Cultural Imaterial Nacional representa um reconhecimento merecido a essa importante manifestação cultural.

Na mesma linha, a mesma fonte, defendeu que a medida visa garantir a preservação do Funaná para as futuras gerações, promovendo a sua valorização e divulgação. Além disso, o Funaná é um símbolo da identidade cabo-verdiana. A sua musicalidade e letra refletem a história, as lutas e as alegrias do povo. Mais do que um género musical, o Funaná é uma expressão viva da cultura cabo-verdiana”.

A mesma fonte acrescentou que com a classificação do Funaná como Património Cultural Imaterial Nacional teremos um impacto positivo na cultura e na economia de Cabo Verde, “no sentido em que a medida poderá impulsionar o turismo cultural, fomentar a pesquisa e a produção artística, e fortalecer o sentimento de identidade nacional”.

“Esta elevação do Funaná a Património Cultural Imaterial Nacional é motivo de celebração para o povo cabo-verdiano e é também um compromisso com a preservação e o desenvolvimento dessa importante manifestação cultural”, assegura.