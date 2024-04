​IPC celebra elevação do funaná a Património Cultural Imaterial Nacional com actuação de Bitori Nha Bibinha

O Instituto do Património Cultural (IPC) celebra nesta quarta-feira, 17, na Cidade da Praia, a elevação do funaná a Património Cultural Imaterial Nacional, com actuação do tocador de gaita Bitori Nha Bibinha.

Esta celebração vai acontecer no Largo do Museu Etnográfico da Praia. O Funaná foi elevado a Património Cultural Imaterial Nacional no dia 9 deste mês. Num comunicado enviado, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas considerou que a classificação do Funaná a Património Cultural Imaterial Nacional configura uma homenagem aos guardiões dessa prática, aos grandes nomes da música tradicional cabo-verdiana. “Esta classificação configura ainda uma homenagem aos guardiões dessa prática, aos grandes nomes da música tradicional cabo-verdiana, em particular do funaná, como Toti Lopi, Antão Barreto, Caetaninho, Sema Lopi, Djubensu Mendes, Manito, Nhonhô Duarte, Codé di Dona, entre vários outros que ao longo de várias gerações tem permitido a sua perpetuação e transmissão. Igualmente esta iniciativa pretende ser um estímulo à nova geração para a continuidade da tradição”, destaca. Segundo a mesma fonte, o Funaná é um património cultural imaterial profundamente enraizado na cultura tradicional do povo cabo-verdiano, cujo enquadramento está bem assente e plenamente segundo a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, aprovada pela UNESCO, em 2003, e ratificada por Cabo Verde, em 2008, com as diretrizes do Regime Jurídico do Património Cultural e a Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005). Conforme a mesma fonte, o Funaná configura-se numa das maiores referências da música tradicional cabo-verdiana, a par do Batuco, Finason, Tabanca, Morna, Coladeira, Colá São João, Talaia Baixo. Ademais, o Funaná é uma das manifestações culturais que traduz o estilo de vida social e cultural dos cabo-verdianos, particularmente os camponeses do interior da ilha de Santiago, permitindo a coesão social almejada. “Este género musical é classificado em toda a sua dimensão intangível e simbólica, bem como a tangível vinculando os instrumentos, espaços associados a este género musical e todos os suportes de registos de músicas, canto e de dança, físicos ou digitais que contêm elementos relevantes à sua Salvaguarda”, frisa.

