2024: Classificação do Funaná como Património Cultural Imaterial Nacional marca o ano

Mais um ano chega ao fim. Este ano ficou marcado pela classificação do Funaná como Património Cultural Imaterial Nacional. O Instituto do Património Cultural (IPC) registou “Fongo” como Património Imaterial de Fontainhas, no concelho de Ribeira Grande, Santo Antão. Já a Aldeia de Fontainhas, na ilha de Santo Antão, foi classificada como Património Cultural e Natural Nacional. O ano terminou com um aumento no Orçamento de Estado para 2025 para o sector da Cultura.

O ano ficou igualmente marcado pelo regresso da Grande Feira do Livro. A “Grande Feira do Livro de Cabo Verde”, que arrancou na cidade da Praia e percorreu alguns pontos do país. Na moda, a cabo-verdiana Akysanna da Veiga foi coroada Miss Internacional África, no concurso “Miss International”, realizado em Novembro, no Tokyo Dome City Hall, no Japão.

Ainda no sector da Cultura, Augusto Veiga tomou posse como Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas. Augusto Veiga era Diretor-Geral do Atlantic Music Expo (AME), que este ano celebrou a sua 10.ª edição sob o lema “Sustentabilidade e Formalidade” e teve 26 actuações e várias homenagens. Muito depois do evento, Benito da Luz Lopes foi anunciado como novo director do Atlantic Music Expo.

A cidade da Praia acolheu a 13.ª edição do Kriol Jazz Festival, um evento que reúne artistas nacionais e internacionais do jazz.

A Associação de Chefs de Cabo Verde participou pela segunda vez no Festival Internacional de Gastronomia de Lanzarote, nas Canárias, com a representação de dois chefs.

Em relação ao Carnaval, este ano o grupo Monte Sossego é tricampeão em São Vicente e, na Praia, o grupo carnavalesco Samba Jó é bicampeão.

O Campo de Trabalho de Chão Bom, na ilha de Santiago, acolheu, no mês de Maio, as actividades alusivas aos 50 anos do 25 de Abril e do Encerramento desse Campo de Trabalho do Tarrafal, sob o lema “Liberdade em Memória”.

Música

Na música, a Câmara de São Vicente celebrou a 40º edição do Festival Baía das Gatas com quatro dias de música. A cantora brasileira Ivete Sangalo actou no festival, pela primeira vez.

O Ministério da Cultura realizou a Semana da Morna, com uma série de actividades culturais dedicadas a este estilo musical que é Património Cultural Imaterial da Humanidade. O evento aconteceu na semana do Dia Nacional da Morna, para celebrar os cinco anos da classificação da Morna.

A artista cabo-verdiana, natural do município de Santa Cruz, interior da ilha de Santiago, Elida Almeida, celebrou no mês de Novembro, o seu 10.º aniversário de carreira em concerto, em Lisboa, que contou com a participação de vários convidados.

Cabo Verde recebe durante o mês de Janeiro, o Tour 60 anos do músico e compositor Mário Lúcio. O município de Tarrafal de Santiago recebeu a primeira edição do Festival Pela Paz, realizado pelo músico Mário Lúcio Sousa.

O Festival Baía das Gatas completou 40 anos. E a Câmara Municipal de São Vicente presenteou os sanvicentinos com quatro dias de música. Nesta edição a cantora brasileira Ivete Sangalo actuou no festival, pela primeira vez.

A ilha do Maio acolheu um mini festival de Batuco, realizado pela Associação Tabanka Djarmai, enquadrado nas festividades de Santa Cruz, que se assinala no dia 3 de Maio.

A 3ª edição do “Pilon de Xou” organizado pelo cantor e compositor Princezito aconteceu na cidade da Praia, em homenagem à batucadeira, Nha Marina Vaz.

A gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) aconteceu no dia 1 de Junho, Dia Internacional das Crianças, e teve como palco, pela primeira vez, o Porto da Praia, na cidade da Praia.

O Festival Grito Rock regressou à cidade da Praia, para a sua 8ª edição. O evento homenageou o músico Tó Tavares.

O município de Santa Cruz acolhe a 3ª edição da Gala do Prêmio SCM, realizada pela Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM).

Literatura

O Festival de Literatura-Mundo do Sal aconteceu na ilha do Sal, em homenagem a Amílcar Cabral.

A Biblioteca Nacional de Cabo Verde celebrou 25 anos de existência com actividade como sessão solene, feira do livro e exposição.

A cidade da Praia acolheu o XII Encontro de Escritores de Língua Portuguesa sob o lema «Literatura, Liberdade e Inclusão», em homenagem ao centenário do nascimento de Amílcar Cabral e ao V centenário de Luís Vaz de Camões.

O livro “Músicas de Speransa pa Cabo Verde” com 48 das 50 composições inéditas do falecido artistas santa-catarinenses Norberto Tavares foi apresentado em Assomada, Praia e Tarrafal.

A Sankofa editora lançou o concurso Poético-literário Vera Duarte, com a finalidade de aumentar o interesse pela escrita no seio dos munícipes da Cidade da Praia.

Manuel Brito-Semedo apresentou o seu mais novo livro “Porto Memória”, na cidade da Praia. A obra traz 25 crónicas que falam de escritores, sugerem livros e pistas de leitura.

Daniel Medina é um dos nove galardoados com o Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia 2023.

A final da 2ª edição do Concurso Nacional de Leitura que aconteceu na ilha do Sal, contou com a participação de 168 alunos provenientes de 21 municípios.

O Festival Literário Morabeza - Festa do Livro regressa, para a sua 4ª edição. Foram quatro dias de evento à volta do livro e da leitura.

A Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA) lançou a compilação de 14 edições da SOCA Magazine.

O escritor Evel Rocha foi o vencedor da 6.ª edição do Prémio Literário Arnaldo França, atribuído pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda em parceria com a Imprensa Nacional de Cabo Verde.

Arte

O fotojornalista João Paulo Tavares apresentou a sua exposição fotográfica “Os 100tenários de Cabo Verde”, no país e na diáspora.

Doze artistas representaram Cabo Verde na 37.ª Feira Internacional de Artesanato (Surajkund International Craft Mela), que aconteceu no distrito de Surajkund Faridabad Haryana, Délhi, Índia.

O artista plástico Nelson Neves e o fotógrafo Sérgio Pires, ambos de Santo Antão, expuseram juntos na Chambre des Salariés, na cidade do Luxemburgo, entre 1 e 31 de outubro.

Dança

A coreografia “Canine Jaunâtre 3”, de Marlene Monteiro Freitas, entrou este ano no repertório do Ballet da Ópera de Lyon.

As bailarinas da Escola Dança & Arte conquistaram o 1.º e o 3.º lugar na 25.ª edição do Festival Norte Dança, que decorreu na cidade do Porto, em Portugal.

Cinco bailarinos cabo-verdianos (Mano Preto, Rosy Timas, Elisabete Fernandes, Djamilson Barreto e Djam Neguin) participaram na mostra de artes de Angola.

Teatro

A companhia de teatro Fladu Fla realizou a III edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI), que contou com a participação de grupos de Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde e Nigéria.

A companhia teatral Juventude em Marcha, de Porto Novo, Santo Antão, comemorou 40 anos da sua fundação, com espetáculos em Cabo Verde e na diáspora.

O festival de teatro Mindelact celebrou 30 anos, com um programa repleto de actividades.

A peça “Cabral, A Última Lua de Homem Grande”, uma coprodução entre a Sikinada - Companhia de Teatro (Cabo Verde) e o Teatro Art’Imagem (Portugal), foi apresentada no país e no estrangeiro.

Tikai, de seu próprio nome João Pereira, celebrou 30 anos de carreira como ator.

Cinema

Kuletivu Nhanha é o nome de um grupo criado por mulheres cabo-verdianas para apoiar iniciativas femininas no desenvolvimento do cinema e audiovisual nacional.

A cidade da Praia recebeu a primeira edição do Festival Internacional de Filmes para Acção Climática do Atlântico (FIAC), com foco na comunidade escolar. O festival foi organizado pela Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde.

A 4.ª edição do Djârfogo International Film Festival (DIFF), que aconteceu em Novembro, homenageou o centenário de Amílcar Cabral e o Cinema Africano. Nesta edição, que teve como lema “Liberação através da Cultura”, foram exibidos 55 filmes de 40 países.

A realizadora luso-cabo-verdiana Denise Fernandes venceu o prémio de Melhor Cineasta Emergente na 77.ª edição do Festival de Locarno, na Suíça, com a sua primeira longa-metragem “Hanami”.

O filme “Pirinha”, da realizadora Natacha Craveiro, estreou este ano em Cabo Verde.

Óbitos

Este ano faleceram vários nomes da cultura, como o escritor Oswaldo Osório, aos 85 anos; o saxofonista do conjunto musical Bulimundo, António Inácio da Silveira, popularmente conhecido por Nónó, 75 anos; o saxofonista Totinho, que fez carreira ao acompanhar Cesária Évora; Alcindo Barbosa, mais conhecido por Xindu Morandi; o cantor mindelense Eugénio Costa Santos “Natch”; o compositor boa-vistense António Serapião Oliveira, mais conhecido por Nha Vão, que faleceu aos 100 anos; João Batista Guerreiro Velhinho Rodrigues, mais conhecido pelo nome artístico (humorista) Nhu Puxin e Nastaci Lopi, aos 82 anos; o actor de teatro da Companhia de Teatro Ladu Fla, Álvaro Cardoso; e a antiga carnavalesca mindelense Dulce Lima, uma das figuras de proa do Carnaval de Mindelo.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1205 de 31 de Dezembro de 2024.