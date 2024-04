​Portugal acolhe apresentação dos nomeados dos CVMA 2024

O Centro Cultural Cabo Verde, em Portugal, acolhe esta sexta-feira, 19 deste mês, a apresentação dos nomeados da 13.ª edição dos Cabo Verde Music Awards. A gala dos CVMA 2024 está agendada para o dia 1 de Junho, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota da organização, a apresentação, pelo segundo ano consecutivo, dos nomeados dos CVMA fora do território nacional é uma forma de prosseguir o objectivo de internacionalizar o Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e também de o aproximar da sua diáspora.

Depois de, no ano passado, os CVMA terem rumado aos Estados Unidos, a Brockton, é agora a vez de Lisboa receber o Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana.

O evento acontece no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, a 19 de Abril, pelas 15h30 e conta com a presença do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

O evento, contará também com um momento de tocatina e um cocktail. 17 Categorias estão a concurso nesta edição do Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana. Para dez categorias serão indicados quatro nomeados, os restantes sete terão três nomeados cada.

A selecção dos Nomeados resulta de um longo e exigente processo de uma votação da Academia CVMA, composta por mais de 30 elementos nacionais e estrangeiros com conhecimentos profundos da indústria e da criação musical.

Da Academia CVMA fazem parte produtores, agentes, empresários, jornalistas, músicos, especialistas em direitos de autor. A apresentação dos nomeados, resulta de uma parceria entre os Cabo Verde Music Awards e o Centro Cultural Cabo Verde, em Lisboa.

Bilhetes

A organização informou que os bilhetes para a Gala dos Cabo Verde Music Awards 2024 já estão à venda online, no site oficial dos CVMA e no aplicativo PAGALI. Os bilhetes custam dois mil escudos para a Gala, mil escudos para a After Party e 2.500 escudos para ambos os eventos.

A 13.ª edição dos Cabo Verde Music Awards, Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e a respectiva After Party - After dos vencedores, acontece dia 1 de Junho, no Porto da Cidade da Praia e têm como convidados especiais, já anunciados: Jimmy P., Neyna e Nancy Vieira.