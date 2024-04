​Assol Garcia, Djodje e Soraia Ramos são artistas mais nomeados dos CVMA 2024

Assol Garcia, Djodje e Soraia Ramos são os artistas mais nomeados da 13ª edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA). A lista dos nomeados ao Prémio Oficial da Música Cabo Verdiana foi revelada hoje, 19, em Lisboa, no Centro Cultural Cabo Verde, na presença do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

31 artistas com trabalhos lançados entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2023 estão nomeados, em 17 categorias, num total de 61 nomeações.

Em 10 categorias a Academia CVMA indicou quatro nomeados e nas restantes sete categorias estão indicados três nomeados.

Segundo a organização, a escolha dos nomeados resulta de um intenso e exaustivo trabalho dos membros da Academia CVMA que analisaram uma lista com centenas de temas musicais e votaram individualmente.

“Os nomeados resultam do somatório das votações dos 33 membros da Academia CVMA. Uma vez anunciados os nomeados, a Academia vai voltar a votar, agora para decidir o vencedor de cada categoria”, explica.

A organização informou que há, no entanto, três categorias que beneficiam da votação popular, de forma parcial no caso do Artista em Palco do Ano e Revelação do Ano, onde os votos do público são somados aos da Academia numa proporção de 49% público e 51% Academia CVMA.

“Já no caso da Música Popular do Ano, a escolha do vencedor é feita apenas pelo público. A votação popular começa segunda-feira, dia 22 de Abril no site oficial dos CVMA”, realça.

Os vencedores do Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana 2024 são conhecidos dia 1 de Junho na 13ª Gala CVMA, na Cidade da Praia.

Os bilhetes para os Cabo Verde Music Awards 2024 já estão à venda online, no site oficial dos CVMA e no aplicativo PAGALI. Os bilhetes custam dois mil escudos para a Gala, mil escudos para a After Party e 2.500 escudos para ambos os eventos.

A 13ª edição dos Cabo Verde Music Awards, Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e a respetiva After Party, acontecem dia 1 de junho no Porto da Cidade da Praia e têm como convidados especiais (anunciados até ao momento) Jimmy P., Neyna e Nancy Vieira.

Lista dos nomeados

I. MÚSICA DO ANO by ALOU

1.Lejemea ft. Freirianas Guerreiras – “Si Bu Dam”

2.Nelson Freitas – “Hero”

3.Soraia Ramos – “Nha Terra”

4.Supa Squad ft. Mariza & Apollo G – “Minha Terra”





II. ÁLBUM DO ANO

1.Assol Garcia – “Ecos de Mim”

2.Elida Almeida – “Di Lonji”

3.Hélio Batalha – “Di Cairo a Cabo”

4.Soraia Ramos – “Cocktail





III. MÚSICA POPULAR DO ANO

1.Djodje x Neyna – “Bu ka Speraba”

2.Garry – “Bum Bum na Peto”

3.Hélio Batalha ft. Hérica – “Só Bensons”

4.Julinho Ksd x Soraia Ramos – “Mónica”





IV. INTÉRPRETE FEMININA DO ANO

1.Assol Garcia – “Dudú”

2.Ceuzany – “Mindelo”

3.Cremilda Medina – “Alô Alô São Vicente”

4.Soraia Ramos – “Nha Terra”





V. INTÉRPRETE MASCULINO DO ANO

1.Djodje – “Nha Love”

2.Garry – “Bum Bum na Peto”

3.Ruben Teixeira – “Nha Baixinha”

4.Tibau Tavares – “Munganga”





VI.MORNA DO ANO

1.Bertânia Almeida – “Amor Profundo”

2.Cremilda Medina – “Nova Aurora”

3.Tibau Tavares – “Negra do Mato”





VII. FUNANÁ DO ANO BY KHYM NEGOCE

1.Elida Almeida – “Amigu”

2.Titio de Belo e Kamoka ft. Zeny Gaita – “Ami é de Mundo”

3.Tó Semedo – “Nu Dexa Da Pa Dodu”





VIII. COLADEIRA DO ANO

1.Assol Garcia – “Txuska”

2.Cremilda Medina – “Temp d’Jôrge Cornitim”

3.Neuza – “Dixan Bai”





IX. MÚSICA TRADICIONAL DO ANO

1.Assol Garcia – “Má y Rá”

2.Elida Almeida – “Kaminhu Lonji”

3.Lejemea ft. Freirianas Guerreiras – “Si Bu Dam”

4.Neuza – “Mininus 2000”





X. KIZOMBA DO ANO

1.Buguin Martins ft. Grace Évora – “Persiguin”

2.Djodje x Neyna – “Bu ka Speraba”

3.Garry – “Bum Bum na Peto”

4.Ruben Teixeira – “Nha Baixinha”





XI. HIP HOP DO ANO

1.Apollo G – “Paz”

2.Hélio Batalha – “Djam Bem”

3.PCC x Boy Game x Loreta KBA – “Buli Mundo”

4.Trakinuz- “Txuba”





XII. AFROBEATS / AFROHOUSE DO ANO

1.DJ Deekay x CESF – “Pidi La”

2.Nelson Freitas – “Hero”

3.Soraia Ramos – “Nha Terra”

4.Supa Squad ft. Mariza & Apollo G – “Minha Terra”





XIII. COLABORAÇÃO DO ANO

1.Djodje x Neyna – “Bu ka Speraba”

2.Rapaz 100 Juiz ft. Garry – “Bem Flam”

3.Supa Squad ft. Mariza & Apollo G – “Minha Terra”





XIV. OUTROS RITMOS DO ANO

1.Ga DaLomba x Gil Semedo – “Omi Tambe Ta Txora”

2.June Freedom ft. L.A.X – “Thing For You”

3.Nessa Onda – “Completam”

4.Tibau Tavares – “Djumbai di Povo”





XV. VIDEOCLIPE DO ANO

1.Alberto Koenig – “Totoloto”

2.June Freedom ft. L.A.X – “Thing For You”

3.Nelson Freitas – “Hero”





XVI. ARTISTA EM PALCO DO ANO

1.Ceuzany

2.Dino D´Santiago

3.Loony Johnson





XVII. ARTISTA REVELAÇÃO DO ANO

1.Bertânia Almeida – “Um porta Aberte”

2.Nessa Onda – ”Completam”

3.Zubikilla Spencer – “Amor Novo”