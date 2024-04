Governo formaliza e promove candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a Património Mundial

O Governo formalizou, esta quinta-feira, 25, o processo de candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal, também conhecido como Campo da Morte Lenta, situado na localidade de Chão Bom, Concelho de Tarrafal, na ilha de Santiago.

No Boletim Oficial de ontem, o Governo fundamenta este passo com a Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, da qual Cabo Verde é Estado parte desde 21 de Novembro de 1972.

Convenção esta que destaca a responsabilidade dos Estados partes em identificar, proteger, conservar, valorizar e transmitir às gerações futuras o património cultural e natural nos seus territórios.

No documento, o executivo garante promover diligências junto aos Estados Partes de Angola, Guiné-Bissau e Portugal para viabilizar uma candidatura transnacional do Campo de Concentração do Tarrafal a Património Mundial, visando não apenas preservar a história do local, mas também promover o diálogo pela paz, autodeterminação, liberdade e respeito pela dignidade humana.

O Campo de Concentração do Tarrafal foi estabelecido em 1936 com o objectivo de reprimir opositores portugueses e africanos à ditadura Salazarista. Ao longo da sua história, recebeu mais de 600 presos, entre portugueses, angolanos, guineenses e cabo-verdianos, durante duas fases distintas, entre 1936 e 1974.

Após o encerramento do Campo a 1 de Maio de 1974, o local foi classificado como Património Nacional e iniciou-se o processo de reabilitação e musealização para preservar a sua integridade e autenticidade.

Actualmente, o Campo de Concentração do Tarrafal integra a Lista Indicativa de Cabo Verde junto à UNESCO, sendo reconhecido como um espaço excepcional de memória e resistência na luta pela liberdade.

Na quinta-feira, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, informou que a UNESCO já recebeu a carta formal que comunica a candidatura do Campo de Concentração a Património da Humanidade, o que, considera, é um grande passo.

“A UNESCO já recebeu a carta formal a comunicar a candidatura do Campo de Concentração a Património da Humanidade, portanto é um passo importantíssimo”, considerou, sublinhando que neste momento o local já se encontra totalmente reabilitada, vai ser inaugurado um auditório novo, uma biblioteca nova, mas também uma nova exposição.