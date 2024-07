​AME 2025: Inscrições para Showcase, Daycase, Conferências e Workshop serão abertas esta sexta-feira

A Direcção do Atlantic Music Expo acaba de anunciar a abertura esta sexta-feira, 5, das inscrições para Showcases, Daycases, Conferências e Workshops.

As inscrições irão decorrer até 5 de Setembro do corrente ano, através do website do Atlantic Music Expo.

A 11ª edição do Atlantic Music Expo está agendada para os dias 7 a 10 de Abril de 2025, na cidade da Praia.

De referir que após a realização da 10ª edição, o Atlantic Music Expo foi confirmado como membro do Forum of World Wide Music Festivals – FWMF (sigla em inglês), uma rede de festivais de músicas do mundo a escala global, que reúne mais de 150 festivais em todo mundo, que vão de Marrocos à Noruega, do Brasil à Eslovénia e da Bélgica e Holanda a Cabo Verde.

Numa nota enviada, a organização apontou que na 10ª edição do Atlantic Music Expo estiveram presentes 141 artistas, músicos, sendo 65 internacionais de 14 nacionalidades e 76 nacionais. Estiveram presentes 4 delegações internacionais (Águeda, Seychelles, Açores e Quebec).

O certame contou com a presença de 70 jornalistas nacionais e internacionais, 130 convidados nacionais e internacionais de diversas instituições e empresas e um staff de 85 pessoas a trabalhar diretamente no certame.

Em relação aos one-on-one meetings foram realizados 140 em dois dias e vários artistas já foram contratados para actuar em festivais nacionais e internacionais.