​Kavala Fresk Feastival 2024 arranca com Kavala Cooking Show

A XII edição do Kavala Fresk Feastival (KFF) acontece este sábado, 13. Este evento gastronômico movimenta a ilha de São Vicente com actividades como exposições, música ao vivo, desporto, roda de conversa, workshop, teatro, competição de natação e passeio de bote. Na sexta-feira, 12, arrancam as actividades com Kavala Cooking Show, que acontece, em parceria com o restaurante Américo`s e Ouril Hotel Mindelo.

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Conceição Delgado da Mariventos, empresa organizadora do evento, avançou que os preparativos estão a correr bem, já começaram com a montagem das estruturas e já estão fechadas a lista de restaurantes e grelhas inscritos.

“Neste momento estamos a ultimar e a limar as arestas para na sexta-feira, 12, iniciar o Kavala Fresk Feastival, com a nossa diplomacia gastronómica com Show Cooking que estamos a organizar em parceria com o restaurante Américo`s e Ouril Hotel Mindelo”, aponta.

No sábado, 13, a partir das 12h00 haverá a abertura do Kavala Fresk Feastival com a Banda Municipal, “temos Peixe na Brasa e Peixe no Prato e um leque grande de actividades que vão acontecer na Rua de Praia e Avenida Marginal, durante 14h00. Vamos realizar Kavala Fresk dando dinâmica, animação e colorido, e fazer crescer cada vez mais a nossa ilha de São Vicente”.

Restaurantes

Este ano, segundo disse, estão com uma média de 38 espaços de restauração na Kavala Fresk. “Temos uma boa adesão que nos permite que vários espaços estarem presentes e gerarem rendimento, tanto para eles e outros de uma forma indirecta, por toda a prestação de serviço que e criado na altura do evento, com vendas nos supermercados, lojas e todo o resto, que acaba por ganhar com o Kavala Fresk”.

Novidades

Para este ano, frisou que tem o retorno do show cooking, tomando a diplomacia gastronómica e também trazendo o chefe do continente africano para fazer parte da nossa mesa, nos banquetes culturais que há no Kavala Fresk.

“Para além de ter uma anatomia fixa, tudo o que nós trazemos dentro dele acaba por ser novo. Grupos diferentes, grupos musicais que vão actuar são diferentes. Temos sempre restaurantes diferentes. Mesmo nós, a nossa Kavala na Mei D'Mar, é uma actividade que acontece sempre na Kavala, onde os nomes dos artistas que participam são diferentes. Mas acaba também sempre por ter um toque diferente”, destaca.

Este ano, explicou que o evento tem um ponto interessante, que é Kavala na Moda, que terá como tema “A Riqueza do nosso continente africano”. “Vamos trazer, em parceria com a Universidade Técnica do Atlântico, um conjunto de vários alunos mestrados, proveniente de vários países do continente como Benin, Níger, Nigéria e Guiné Equatorial, que vão fazer o desfile de moda com trajes típicos de cada país. Mostrando a diversidade dos nossos continentes. Então esse vai ser também um momento superinteressante na Kavala Fresk”.

Teaser de Kavala Fresk

A realização dos Teaser de Kavala Fresk, durante os fins de semana que antecedem o evento, conforme Conceição Delgado, é com a finalidade de dar dinâmica para o programa. “Mostrar tudo o que temos, para criar um interesse maior nas pessoas, no Kavala Fresk, para estarem presentes no evento”.

O festival, para Conceição Delgado, representa mais um evento que tem por objectivo promover a ilha de São Vicente como destino. “E a partir de aí criar mais rendimentos. Kavala Fresk já faz parte de uma marca e de selo de Cabo Verde, o objetivo é transformar num roteiro turístico e São Vicente como foco, trazendo mais pessoas, tanto das outras ilhas, como também de outros países”.

O Kavala Fresk terá actividade como Play Kavala na Cest, que é uma competição de basketball. Feastival coordenado pela Escola ZB - La Familia, com o objectivo de contribuir e incutir as práticas desportivas desde a mais tenra idade. Esta actividade tem como público-alvo as crianças dos 7 aos 12 anos.

Haverá no Kultura | Kavala & ART, o “Olim” que assinala o retorno do artista plástico Amândio Oliveira.

Faz parte do programa, o Play Kavala Náutica (Djambai Tours) que é um espaço de recreio na baía do Cais da Alfândega com Sup Paddle, coordenado pela Djambai Tours.

A Montra Kavala estará com uma exposição e venda de marcas e produtos gastronómicos nacionais, desde produtos agrícolas, frutas, queijos, vinhos, conservas e transformação de produtos. Com a parceria especial do projecto "Consórcio para valorização do leite local" – Amigos da Natureza e Cerai.

A Gastronomia Karnavala, um espaço exclusivo dos grupos de Carnaval, também faz parte do programa do KFK, onde se misturam os ingredientes perfeitos que definem a nossa cultura: gastronomia, música e o Carnaval. Será uma actividade em homenagem à Dona Lili e a Celly Freitas Fortes, figuras incontornáveis do nosso Carnaval e da cultura Cabo-verdiana.

O Play Competição de Natação será na Praia d´Bote e tem como objectivo contribuir para a natação enquanto desporto olímpico e demonstrar a importância da prática da natação em mar aberto para o aperfeiçoamento das técnicas da natação enquanto desporto.

O KFF levará ao Auditório do Centro Cultural do Mindelo, Família Teatro "Dam um Puntinha" de 50 Pessoa uma peça teatral que aborda o tema da educação alimentar, segurança alimentar e nutricional e o seu impacto no desenvolvimento escolar.

Já no Pátio do Centro Cultural do Mindelo acolhe Info Workshop Grand Kavala, uma aula ou Master Class de gostos, temperos, texturas, sabores e degustação de pratos nacionais ou com um toque de internacionalização, que permite a partilha de conhecimentos e troca entre profissionais da culinária e amantes da boa cozinha.

A Kultura Kavala na Mei D'Mar contará com actuação dos artistas Diva e Bau. "A gastronomia e a música (Kavala e Muska) levam-nos num passeio de barco pela Baía do Porto Grande, com objectivo de demonstrar que cultura (através da música) e gastronomia são indissociáveis quando falamos de Cultura e Destinos turísticos".

O Play Korrida D'Bote acontece na Praia D'Bote e levará para o Kavala Fresk Feastival a competição de botes, actividade muito popular nas comunidades piscatórias de São Vicente.

A Kultura Muska na Karnavala com projecto CCH - História D'Carnaval terá actuação de Edson Oliveira, Gai Dias e Yannick Yáckass Oliveira. O palco do Karnavala recebe o projecto “Concertos com História”. Este espectáculo cantará as Histórias do Carnaval, celebrando a rica tradição e cultura carnavalesca de São Vicente.