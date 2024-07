​Organização acredita numa grande adesão do público ao Kavala Fresk Feastival

A representante da Mariventos disse hoje que a adesão do público aos teasers do Kavala Fresk Feastival é prenúncio de que haverá uma boa participação das pessoas na 12ª edição do evento que arranca no próximo Sábado, 13.

Conceição Delgado falava à Inforpress na Praça Dom Luís, em São Vicente, no último teaser (técnica de marketing usada para promover e despertar interesse do público para o evento) do Kavala Fresk Feastival que teve como convidado o chefe Lamine Medina, que levou ao público uma degustação de cavala com molho de coco e manga, banana nacional, canela e gengibre.

“Os teasers que fizemos foram muito interessantes e o pessoal gostou. Foi para cativar o público levando-o a pensar o que é que ele pode esperar no Kavala Fresk Festival e acredito que vamos ter boa adesão”, declarou.

Segundo Conceição Delgado, durante este mês de junho, a anteceder o festival, a organização realizou teasers em diferentes pontos da cidade do Mindelo, convidando os restaurantes a apresentar pratos numa espécie de prenúncio do que vão levar para o evento gastronómico.

E para encerrar, acrescentou, convidaram o chefe Lamine Medina para aguçar o apetite do público e despertá-los para aderir ao festival no próximo dia 13.

No entanto, lembrou que apesar do arranque do festival ser no dia 13, haverá um showcooking, no dia 12, integrado na diplomacia económica do Kavala Fresk, que este ano acontece sob a égide dos sabores e texturas da gastronomia africana.

“Tendo em conta o nosso tema, que é a nossa união aos demais países do continente, teremos a participação de chefes do continente aqui também para partilhar connosco para mostrar a diversidade da gastronomia africana com um toque de modernidade dentro do Kavala Fresk”, arrematou.