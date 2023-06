Kavala Fresk Feastival a 15 de Julho

A edição 2023 do Kavala Fresk Feastival marca o início de um novo ciclo do evento. O certame está marcado para 15 de Julho.

Em conferência de imprensa, hoje, no Mindelo, Conceição Delgado, da Mariventos, apresentou o certame.

“Neste 2023, a 11ª edição significa o reinício de um novo ciclo, terminamos uma década, iniciamos outra, mas mantemos a essência original em toda a sua extensão, com actividades que vão da gastronomia à cultura, passando pelo desporto, actividades lúdicas e exposições”, refere.

Presente na cerimónia de apresentação da XI edição do Kavala Fresk Feastival, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, destacou a importância do evento na dinâmica económica da ilha.

“Procuramos e apoiamos os parceiros que se juntem a nós na promoção da cultura sanvicentina. Para fazer um Kavala Fresk cada vez melhor precisamos de parceiros. A Câmara Municipal aposta fortemente na cultura, porque temos consciência do peso da cultura na nossa economia e temos de levar as pessoas a entender e acreditar que a riqueza que temos na ilha é a cultura”, assegura.

O Kavala Fresk Festival começa com o Kavala Mob, às 10 horas de sábado (15). Da programação, constam actividades como o Kavala Art, com uma exposição no Centro Cultural do Mindelo, desportos náuticos, que terão como palco a Praia d’Bote, workshops, rodas de conversa sobre a pesca sustentável , música e gastronomia.