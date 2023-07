Kavala Fresk Feastival junta gastronomia, música e desporto náuticos e exposições

A XIª edição do Kavala Fresk Feastival (KFF), que acontece este sábado, 15, na Rua da Praia e na Avenida Marginal, na ilha de São Vicente, vai juntar gastronomia, música, desportos náuticos e exposições.

Organizado pela Mariventos, o KFF regressa com as conhecidas tendas que invadem os vários restaurantes que aceitaram fazer parte deste evento, onde será possível degustar a cavala na sua forma mais criativa.

Na cerimónia de apresentação do evento, Conceição Delgado, da Mariventos, disse que serão 16 horas de actividades que vão desde a gastronomia, desportos náuticos e muita música.

O evento arranca às 10h00, deste sábado, com o já habitual Kavala Mob, que será animado ao som do grupo de batucada do Mindel Samba e animação de rua.

Para este ano, a organização destaca o workshop Petit Kavala que é uma actividade destinada às crianças. O workshop acontece no Centro Cultural do Mindelo, onde será coordenado pela Escola de Hotelaria e Turismo, sob a orientação de um chef de cozinha.

De acordo com o programa, o objetivo do workshop é dar oportunidade às crianças de confeccionarem os seus próprios alimentos. “Uma aula de culinária com os mais graúdos, para mostrar a importância da alimentação saudável, numa abordagem de aprendizagem onde se aprende fazendo. Os chefs mirins serão os seus próprios convidados para a degustação”.

Este ano, o espaço Lab-Roda de Conversa, tem como parceiro a FAO, que vai coordenar toda a conversa com a parte científica que será levada para Kavala Fresk. “Para mostrar que a Kavala é muito mais do que só música, gastronomia, actividades náuticas, mas tem a parte científica, onde vão mostrar tudo aquilo que está relacionado com a pesca sustentável”, explica Conceição Delgado.

Na parte cultural, está programada a Kavala na mei d’Mar que terá actuação de Josimar, Muska na Karnavala com Djony do Cavaco, Kavala e Muska, Kavala na Moda, Teatro Kavala, Kavala e Arte.

Já no Karnavala que é um espaço exclusivo dos grupos de Carnaval, onde se misturam os ingredientes perfeitos que definem a nossa cultura: a gastronomia, a música e o Carnaval. “Um espaço em homenagem à nossa eterna Dona Lili e a inesquecível Celly Freitas Fortes, figuras incontornáveis do nosso Carnaval e da cultura cabo-verdiana”, indica.

Conforme o programa, a Mostra Kavala vai acontecer no Parque Nhô Roque, e é uma exposição/venda de marcas e produtos gastronómicos, desde vinhos, queijos, frutas, conservas e transformação de produtos.

Haverá ainda passeio de bote para crianças, corrida de bote, natação, Jogue – Kavala Na Cest, – Play e actividades náuticas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1128 de 12 de Julho de 2023.