Kavala Fresk Feastival regressa à Rua de Praia e Avenida Marginal

A XI edição do Kavala Fresk Feastival regressa, no dia 15 de Julho, após duas edições adaptadas às exigências sanitárias impostas pela pandemia da covid-19, informou hoje a Mariventos, organização do evento.

“Ultrapassados os desafios impostos pela pandemia da covid-19, o Oli Kavala Fresk!, anunciou o roteiro da XI edição do Kavala Fresk Feastival (KFF), que parte da Rua de Praia com as já conhecidas tendas e “invade” os vários restaurantes que aceitaram fazer parte deste evento, onde será possível degustar a cavala na sua forma mais criativa”, lê-se na nota de imprensa enviada à Inforpress.

De acordo com a mesma fonte, foi criado um projecto que engloba uma série de actividades interligadas, de forma a contar a história da Ilha, da importância do Porto Grande, da importância da cavala e do seu potencial cultural.

“Com um roteiro desde a Rua da Praia, em frente ao mercado de Peixe, Praça Dom Luís, Praça Nhô Roque e Avenida Marginal, estarão dispostas várias tendas em tamanho standard”, informa ainda a Mariventos que acrescenta ainda que o evento é dividido em seis partes autónomas, mas que se articulam entre si criando uma dinâmica própria do festival.

Assim, o programa contempla a “Gastronomia” que apresentará Montra d’Kmida (montra de comida), Pexe na Braza (peixe na brasa) e Pexe na Próte (peixe no prato), o “Info”, com livros de receitas, workshops de culinária, o “Play “, que terá competições de natação, corrida de botes e outras actividades náuticas”, a “Cultura”, com exposições e instalações.

Também haverá flash mob, Kavala Na Mei D’Mar (passeio de barco animado com música ao vivo) música na Praça Dom Luís, Kavala Party (animação) e Karnavala (apresentação de grupos de carnaval), rodas de conversa e momento família, que oferece passeios de bote para crianças, teatro infantil e outras actividades de recreio.

No entanto, as actividades do festival começam semanas antes do dia 15 com acções de sensibilização e oficinas sobre as medidas de gestão da pesca nas zonas piscatórias, limpezas da orla marítima em toda a extensão da avenida marginal e emissões da Rádio Kavala.

De acordo com a Mariventos a edição deste ano acontece após o KFF “completar uma década repleta de desafios, aprendizados, parcerias, experiências e momentos de muita partilha, a promotora deste evento gastronómico de proporção internacional”.

Refere ainda que o projecto Kavala Fresk Feastival já faz parte da agenda nacional dos eventos, apresenta-se como um “importante animador do turismo da e na ilha, contribuindo ainda para a dinamização da economia local e nacional”.