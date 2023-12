São Vicente: “Concerto com História” apresenta Josimar Gonçalves

O projecto “Concerto com História”, implementado pela Mariventos, realiza no próximo dia 27 o seu sétimo evento que apresentará o cantor Josimar Gonçalves, na Praça Nhô Roque, no Mindelo.

Conforme nota da Mariventos, o evento está programado para a próxima quarta-feira, 27, pelas 18:00, na praça Nhô Roque (parque infantil), na Avenida Marginal. O “Concerto com História” faz parte do programa “Música gera cultura, música gera economia” e resulta da subvenção atribuída pelo PROCULTURA PALOP – TL, financiada pela União Europeia e co-financiada e gerida pelo Camões I.P.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.