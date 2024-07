São Vicente: Instalação artística "O Voltejar das Borboletas” apresentado no Mindelo

A Galeria Zero Point Art, no Mindelo, recebe no próximo dia 26 de Julho a instalação artística "O Voltejar das Borboletas” que representa um estudo sobre a “beleza".

De acordo com nota enviada à Inforpress, trata-se de um trabalho do “fazedor de teatro” e artista Benito Lopes. “O `Voltejar de Borboletas´, o movimento sincrónico que as borboletas criam, dá o nome à performance que pretende promover uma reflexão acerca do conceito de beleza. Um valor estético bastante controverso pela linha ténue que divide o belo e o menos belo”, lê-se na sinopse. A referida instalação será apresentada no próximo dia 26 julho, na Galeria Zero Point Art e conta com o patrocínio do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas no âmbito do edital de fomento à criação artística nacional.

