​Any Keila Pereira lança “Resiliency to cyber-attacks in Critical Infrastructures of Portugal” em Portugal

A autora, Any Keila Pereira fará o lançamento do seu livro “Resiliency to cyber-attacks in Critical Infrastructures of Portugal”, este sábado, 20, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Portugal. O livro foi lançado em Janeiro deste ano, em Cabo Verde.

O lançamento deste livro está inserido na programação de celebração da Independência de Cabo Verde e do 5º aniversário do CCCV, que terá lugar no dia 20 de Julho. A apresentação estará a cargo de Mónica Lopes e Carlos Sena Júnior.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde, em Portugal, este trabalho visa identificar os Sistemas de Controlo Industrial (ICSs) expostos na Internet em Portugal e investigar o seu nível de risco em termos de cibersegurança. Para alcançar esse objectivo, foi desenvolvida uma metodologia para identificar os ICSs expostos na Internet em Portugal e o seu nível de risco.

A mesma fonte explicou que a metodologia proposta implicou a identificação dos ICSs, o cálculo do seu nível de risco de acordo com as suas características, e o desenvolvimento de um data warehouse para combinar e organizar os dados numa base de dados abrangente, bem como para possibilitar a sua fácil análise.

Os resultados deste trabalho permitem que a indústria e todas as organizações que possuem ICSs estejam cientes de quão expostos e vulneráveis os seus sistemas estão permitindo-lhes dedicar mais atenção aos sistemas que possam estar em risco de um ciberataque e mitigar as suas vulnerabilidades.

Any Keila Fortes Pereira e natural da cidade da Assomada, ilha de Santiago, fez o ensino secundário entre o Liceu Amílcar Cabral e a Escola Técnica Grão-Duque Henri.

Em 2014, recebeu uma bolsa de mérito para estudar Engenharia Informática em Coimbra, Portugal. Durante a licenciatura, publicou alguns artigos científicos em revistas internacionais.

Em 2018, um desses artigos, parte do seu projeto final, ganhou o Best Position Paper Award na 13ª Conferência Internacional de Software e Tecnologias (ICSOFT). Na sequência do recebimento deste prémio, foi homenageada na Gala Cabo Verde Sucesso, que teve lugar em Lisboa em finais de 2018, na categoria de Ciência e Tecnologia.

Ainda em 2018 começou o mestrado em Informática e Sistemas, com tese na área de ciber segurança. A tese tinha como foco investigar o quão exposto os sistemas críticos para o funcionamento do país (Portugal) se encontravam na internet pública.

Em 2022 a sua tese de mestrado ganhou o prémio Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT (PGW), como o melhor trabalho de mestrado de uma mulher cabo-verdiana nas TIC feito nos últimos 3 anos. Esta tese foi agora publicada em livro, com o título “Resiliency to cyber- attack in Critical Infrastructures of Portugal”, tendo sido publicada em janeiro de 2024 na Cidade da Praia, Cabo Verde.

Em termos profissionais, já trabalhou como Algorithms Engineer, Data Scientist, Software Engineer, sempre modelo remoto, em Portugal.