Livro “Resilience To Cyber-Attacks in Critical Infrastructures of Portugal” lançado na Praia

O livro “Resilience To Cyber-Attacks in Critical Infrastructures of Portugal” (Resiliência a Ataques Cibernéticos em Infraestruturas Críticas de Portugal) da autoria da cabo-verdiana Any Keila Pereira, será lançado esta sexta-feira, 26, na livraria Pedro Cardoso, na Cidade da Praia. A apresentação da obra estará a cargo da Professora Sónia Semedo e do engenheiro Juvenal Pereira.

O livro é apresentado no âmbito do Programa Nacional da Ciência, do Ministério da Educação, sendo o primeiro de uma coletânea de trabalhos académicos galardoados com prémios científicos pelo Ministério da Educação.

O livro é resultado da tese de mestrado da autora. A tese ganhou o prêmio Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT (PGW) como a melhor tese escrita por uma cabo-verdiana nas TICs nos últimos três anos.

As infraestruturas críticas são sempre um potencial alvo para ciberataques, começa por esclarecer a autora em nota de imprensa da editora, uma vez que a repercussão de um ataque bem-sucedido pode ser catastrófica, visto que esses sistemas controlam e permitem o acesso aos principais serviços do país.

Um dos sistemas que fazem parte deste grupo de infraestruturas críticas de um país são os Sistemas de Controlo Industrial (ICSs), utilizados para automatizar e controlar os processos das várias infraestruturas industriais.

No passado, continua a mesma nota, os ICSs eram utilizados em ambiente isolado, no entanto, com o passar do tempo e para satisfazer as exigências do mercado moderno, começaram a estar ligados com o ambiente externo. Isto trouxe muitos benefícios, mas também aumentou o nível de exposição e vulnerabilidade dos mesmos. Embora estes sistemas sejam vitais para o bom funcionamento de um país, não há nenhum trabalho público que avalie o estado de segurança destes sistemas em Portugal.





Identificar os ICSs

“Este trabalho teve como maior objectivo, identificar os ICSs expostos na Internet em Portugal e investigar o nível de risco dos mesmos em termos de segurança. Com base nisso, foi desenvolvido uma metodologia que implicou a identificação dos ICSs, o cálculo do risco dos mesmos de acordo com as características que apresentam, e o desenvolvimento de uma data warehouse para juntar e organizar os dados, e permitir uma análise de forma fácil”, explica a autora no mesmo comunicado.

Um dos objetivos centrais deste trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia para identificar Sistemas de Controlo Industrial (SCI), expostos à Internet em Portugal e investigar o seu nível de risco em termos de segurança. A metodologia proposta no livro é composta por seis fases e envolve a identificação de fontes de dados sobre SCI e suas possíveis vulnerabilidades, a avaliação do risco de cada vulnerabilidade, a criação de uma fórmula para calcular o risco global e a análise dos dados com base no risco calculado.

Any Keila Pereira é Data Scientist, licenciada em Engenharia Informática e Mestre em Informática e Sistemas. É autora de alguns artigos científicos em revistas internacionais, tendo um deles ganhado o prémio "Best Position Paper Award in the 13th International Conference on Software and Tecnologies (ICSOFT)", em 2018.

Com o referido prémio, no mesmo ano, foi homenageada pelo Governo de Cabo Verde, na Gala Cabo Verde Sucesso, em Lisboa, na categoria de Ciência e Tecnologia.

Em 2022, ganhou a primeira edição de Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT (PGW), um dos Prémios Científicos promovidos pelo Programa Nacional da Ciência, do Ministério da Educação.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1156 de 24 de Janeiro de 2024.