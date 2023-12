Livro, um presente especial para esta quadra festiva

O Natal está a chegar, uma data que celebramos com as nossas famílias, amigos e presenteamos as pessoas mais importantes nas nossas vidas. E oferecer um livro, nesta quadra festiva é uma boa opção. O Expresso das Ilhas conversou com alguns livreiros e constatou que o livro é um dos presentes mais oferecidos nesta época festiva.

Nas cidades da Praia e do Mindelo decorre desde o dia 8 deste mês, a Feira do Livro-Especial da Biblioteca Nacional, com o intuito de promover o acesso aos livros e incentivar a leitura. Realizada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto da Biblioteca Nacional, a feira decorre até 30 deste mês.

Ainda na mesma linha, a escritora Yara dos Santos lançou a campanha “Natal de Conhecimento: Um Livro, Um Presente”, onde fez a doação, na terça-feira, 11, de exemplares dos livros da sua autoria “Relações Públicas em Cabo Verde – Contribuição” e “Conversa aberta com um jovem Relações Públicas” às bibliotecas da Universidade de Cabo Verde, Universidade de Santiago, Universidade Jean Piaget e Instituto Superior de Ciências Económicas Empresariais (ISCEE).

Livrarias

As livrarias procuram vender mais livros nesta época festiva. E para tornar a venda mais interessante em algumas livrarias encontramos descontos em alguns livros.

Segundo Daniel Brito, proprietário da livraria Semente, em São Vicente, as pessoas têm procurado muito pelos livros durante todo o ano, mas especialmente nesta época festiva.

Daniel Brito afirmou que nesta quadra festiva a livraria tem um bom movimento de leitores que elegem o livro como uma prenda diferenciada para os seus familiares e amigos.

Os livros mais procurados na livraria Semente, conforme indicou são de desenvolvimento pessoal, romance, fantasia, ensaio, infanto-juvenil, jovem-adulto.

Na Livraria Nhô Eugénio, na Cidade da Praia, no mês de Dezembro, há muita procura pelos livros, porque muitas pessoas têm comprado para dar de presente às crianças e adultos.

De acordo com a funcionária desta livraria, Ângela de Carvalho, há pessoas que vão à livraria à procura de novidades e dos últimos lançamentos. “Durante o ano, as pessoas compram livros para oferecer aos seus aniversariantes e em outras épocas especiais. Quando há lançamentos e livros novos no mercado conseguimos ter uma boa procura”.

Ângela de Carvalho diz que tem havido procura por livros de autores cabo-verdianos e estrangeiros. Há muita procura na livraria, segundo disse pelo livro `Rotas da Cabo-verdianidade`, da autoria da linguista Dulce Almada Duarte, apresentado em Outubro deste ano, em Lisboa, e pelo novo livro do escritor Germano Almeida, “Infortúnios de um Governador nos Trópicos”.

Conforme informou, há durante o ano muita procura pelos livros da História Geral de Cabo Verde e pelos livros sobre Amílcar Cabral. “Temos edições que já esgotaram como Amílcar Cabral (1924-1973) - Vida e Morte de um Revolucionário Africano de Julião Sousa Soares, Siríaco e Mister Charles, de Joaquim Arena, e Mornas eram as Noites, da escritora Dina Salústio

Ângela de Carvalho indicou que os clássicos são sempre procurados o ano todo. “Gostaria de apelar que se façam mais edições dos nossos clássicos e da literatura cabo-verdiana, porque têm muita procura durante todo o ano”.

Na Livraria Pedro Cardoso também há mais venda de livros na época festiva, pois muitas pessoas adquirem livros para oferecer aos seus amigos e familiares. Segundo o gerente da livraria, Edmilson Jorge dos Reis Gomes, os livros mais procurados são da área do Direito.

De referir que decorre até final deste mês, nesta livraria a “Promoção Natal”, onde todos os livros podem ser adquiridos com descontos de 20%.

Já a Livraria Lóthus, sedeada na Praia está a participar na Feira Criativa de Natal, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia. É a primeira vez que estão a participar na Feira Criativa de Natal.

Segundo a sócia-gerente da Lóthus, Ronísia Cruz, a participação da livraria na feira tem como objectivo dinamizar a cultura. “Sabemos que o Ministério da Cultura preocupa-se em levar a cultura a todas as pessoas, e isso é um dos valores da Lóthus, que procura dinamizar a cultura”.

“Ao longo do ano, as pessoas procuram os livros. Na época de Natal é mais interessante, porque procuramos os livros não só para nós, mas para oferecer e com isso acabamos por ter mais procura no Natal”, destaca.

A Livraria Lóthus, conforme indicou, tem descontos de até 20%. “Os valores que temos aqui podem variar, pois, temos livros com 5% de desconto, outros com 10%, conforme a área onde os descontos são aplicados”.

Ronísia Cruz revelou que a livraria dispõe de livros voltados mais para o autoconhecimento e para gestão do eu. “Temos livros muito mais particulares que têm a ver com a comunicação, produtividade, gestão do tempo, conexão espiritual, livro que te faz voltar para o teu eu, que te faz desacelerar aquilo que temos muito na nossa sociedade”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1151 de 20 de Dezembro de 2023.