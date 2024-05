​Livro “O Sangue Não Se Lava” de Maria de Lurdes Caldas apresentado hoje na Praia

O livro “O Sangue Não Se Lava – Brancos e Não-Brancos num Arquipélago Mestiço” da historiadora portuguesa Maria de Lurdes Caldas será apresentado esta quinta-feira, 16, na Livraria Pedro Cardoso, na Cidade da Praia.

Com a chancela da Livraria Pedro Cardoso, a apresentação do livro estará a cargo do professor e geógrafo José Maria Semedo.

Segundo a sinopse da obra, a contribuição fundamental deste trabalho centra-se na reflexão, empiricamente sustentada, acerca do carácter muito compósito da raça e dos fenómenos que, superficialmente observados e descritos, revelam uma exterioridade meramente racial. “Afinal, se há campo que se ressente de uma redutora análise a preto e branco é o das relações raciais”.

“No princípio do século XX, a ilha do Fogo (arquipélago de Cabo Verde) apresentava-se pronunciadamente estratificada em torno da raça, entre brancos dominantes e não-brancos-dominados. Cinquenta anos depois, os brancos tinham perdido o monopólio da posição cimeira na hierarquia global dos recursos”, cita.

A mesma fonte apresenta várias questões como, “Mas o que era ser branco e o que era ser não-branco no Fogo? Qual a importância da raça no conjunto dos critérios de diferenciação entre grupos? Quais as representações raciais mútuas? Em que circunstâncias decorriam as relações entre brancos e não-brancos? Quais os limites impostos a essas relações, sobretudo quando envolviam a esfera sexual, a da conjugalidade e a da paternidade? Quais os canais de circulação vertical que permitiram a trajectória ascendente dos não-brancos? De que aspectos se revestiu a disputa pela posse dos recursos económicos, políticos e simbólicos entre brancos e não-brancos?”.

Maria de Lurdes Caldas é doutorada em Ciências Sociais, mestre em Estudos Africanos e licenciada em História. É investigadora integrada do CHAM - Centro de Humanidades da Universidade NOVA de Lisboa.