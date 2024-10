​VIII edição do Festival de Teatro do Atlântico vai homenagear actor Álvaro Cardoso

A VIII edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI) está agendada para 17 de Outubro a 23 de Novembro, na cidade da Praia. Este ano, o evento acontece sob o lema “Mindsetting” em homenagem ao actor Álvaro Cardoso falecido no passado dia 4 do mês de Abril.

O festival é formado por 12 espectáculos, de países como Angola, Cabo Verde, Brasil, Portugal e Nigéria. A novidade deste ano é a integração do cinema no festival.

A apresentação da programação do festival aconteceu esta segunda-feira, 07, numa conferência de imprensa realizada presidente do Fladu Fla e contou com a presença da directora do Centro Cultural Português da Praia e da directora-geral das Artes e das Indústrias Criativas.

Segundo a presidente do Fladu Fla, Simonica Sanches, o lema “Mindsetting”advém da necessidade da socialização dos cabo-verdianos com os valores socioculturais, mas sobretudo com as questões que directa ou indirectamente promovem desequilíbrio de foro psicológico e que a sua criticidade pode colocar em causa a saúde mental de um indivíduo, levando-o para a depressão, inclusive a perda da própria vida.

“Entre as diversas questões a serem abordadas no festival estão: a identidade de Gênero, a Homofobia, a Violência Baseada no Gênero, o Abuso Sexual e a Violência dos Direitos dos menores, a saúde sexual reprodutiva, a diversidade e ainda o relacionamento profissional”, indica.

Simonica Sanches explica que a programação integra cinco países internacionais sendo um espectáculo da companhia Fio d Azeite da Associação Chão de Oliva, duas coproduções Portugal/Brasil e Portugal/Cabo Verde, ainda as companhias de Marrocos e da Nigéria.

“A companhia da Nigéria integra um dos melhores actores da Nigéria, Wale Ojo, inclusive participou como actor no Filme do Mister Been intitulado John English, rodado em Moçambique”, refere.

A abertura do festival será no dia 17 deste mês, às 19h30, no Centro Cultural Português na Praia, com o espectáculo “Prato Rosa” da actriz angolana Renata Tores e o encerramento no dia 23 de Novembro com “Caminhos do Cordel”, da companhia de teatro do Brasil grupo Depois das 5.

Na parte do cinema no festival, a presidente do Fladu Fla anuncia que teremos a participação internacional de um longa-metragem intitulado “Mentes que Sentem” e ainda vários curtas-metragens, de produção nacional.

Realizado pela Companhia de Teatro Fladu Fla, TEARTI conta com a parceria do Centro Cultural Português na Praia, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e da Fundação Calouste Gulbenkian.