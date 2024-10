​VIII edição do TEARTI arranca esta quinta-feira

A VIII edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI) arranca esta quinta-feira, 17, no Centro Cultural Português, na Praia, com o espectáculo “Parto Rosa” da actriz angolana Renata Torres.

A edição deste ano, vai homenagear o actor Álvaro Cardoso, falecido no dia 4 de Abril. Segundo a Companhia de Teatro Fladu Fla, o festival traz o tema “Mind Setting” devido à necessidade de consciencializar a sociedade cabo-verdiana sobre questões que, directa ou indirectamente, afectam a saúde mental, promovendo o desequilíbrio psicológico que pode culminar em depressão e, em casos mais graves, levar à perda de vidas. Dos 12 espectáculos que fazem parte deste festival, 8 vão acontecer no Centro Cultural Português na Praia. Além de teatro, haverá apresentação de performance e exibição de longa-metragem. O festival é realizado pela Companhia de Teatro Fladu Fla, em parceria do Centro Cultural Português na Praia, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e da Fundação Calouste Gulbenkian. A programação do TEARTI integra cinco países internacionais sendo um espectáculo da companhia Fio d Azeite da Associação Chão de Oliva, duas coproduções Portugal/Brasil e Portugal/Cabo Verde, ainda as companhias de Marrocos e da Nigéria. Conforme a Companhia de Teatro Fladu Fla, de entre as várias questões a serem abordadas estão a Identidade de Género, a Homofobia, a Violência Baseada no Género, o Abuso Sexual e a Violação dos Direitos dos Menores, a Saúde Sexual Reprodutiva e ainda o Relacionamento Profissional. Neste sentido, a organização explica que os diversos espectáculos seleccionados para a VIII Edição, que acontece entre 17 de Outubro a 23 de Novembro, abordam ou estão relacionados com estes temas, visando a cultura do respeito pelas diversidades, para que se possa ter uma sociedade mais saudável, minimizando a taxa de suicídio no país.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.