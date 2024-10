Criado Kuletivo Nhanha com foco em apoiar mulheres no desenvolvimento do cinema e audiovisual

Kuletivu Nhanha é nome de um grupo criado por mulheres cabo-verdianas para apoiar, a partir de agora, iniciativas femininas no desenvolvimento do cinema e audiovisual nacional.

Em declarações à Inforpress, momentos antes do lançamento deste projecto, Artemisa Ferreira, um dos membros deste grupo, explicou que se trata de um Koletivu de cinema e audiovisual que tem por base mulheres e que vai trabalhar precisamente visando o desenvolvimento de mulheres nestas áreas.

“Pretendemos trabalhar no sentido de promoção das mulheres na área audiovisual em Cabo Verde, através de desenvolvimento de projectos, sendo que cada membro pode ter um projecto, que juntamente iremos apoiar a nível de financiamento, e também a nível de desenvolvimento", esclareceu.

Segundo contou esta ideia surgiu a partir de experiências internacionais adquiridas nos festivais de cinema em que algumas colegas têm estado a participar.

“Então trouxeram a ideia para Cabo Verde para ver se fazemos o mesmo que acontece a nível internacional, tentando desenvolver a capacidade de demais mulheres na área audiovisual”, disse.

A mesma fonte informou que neste momento o koletivu é composto por nove mulheres com experiência nas áreas de cinema, fotografias, escrita, ou seja, uma “salada de talentos” com o objectivo de vir a desenvolver bons projectos.

A partir de hoje, avançou, a ideia é que possam vir a contar com apoios para execução de projectos do tipo, sendo que a perspectiva é que este grupo se torne cada vez mais forte e futuramente contar com mais mulheres para trabalhar numa única voz em prol do desenvolvimento do cinema e audiovisual em Cabo Verde.

Nhanha, juridicamente registado como associação, possui nove “membras” fundadoras, sendo a maioria residente em Cabo Verde e algumas residentes na diáspora, nomeadamente Portugal e Brasil.