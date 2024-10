4ª Edição do Djârfogo International Film Festival vai centenário de homenagear Amílcar Cabral

​A 4ª edição do Djârfogo International Film Festival (DIFF) que acontece de 4 a 10 de Novembro, vai homenagear o centenário de Amílcar Cabral e o Cinema Africano. Nesta edição que terá como lema: “Liberação através da Cultura”, serão exibidos 55 filmes de 40 países.

O festival acontece nos dias 4 e 5 Novembro, na cidade da Praia e nos dias 6 a 10 Novembro, na Ilha do Fogo. Informação divulgada esta quarta-feira, pelo director do Djarfogo International Film Festival, Guenny Pires, numa conferência de imprensa.

A cerimónia de abertura irá decorrer na cidade da Praia, no dia 4 de Novembro às 9h00, no Auditório do edifício 8 campus da UNI-CV, com a performance do grupo de Bawtuquinhas.

Segundo Guenny Pires, esta edição é especial, porque vai homenagear Amílcar Cabral, o Cinema africano e celebrar o cinema do mundo, sobretudo aquele que é feito em Cabo Verde.

Além da exibição dos filmes, do programa de DIFF constam Workshops, Masterclasses, mentorias e palestras direccionadas aos estudantes e ao público entusiasta do cinema.

Na cidade da Praia, está previsto workshop, masterclass, África Film Lab e duas mesas redondas, que vão acontecer no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

“Outro ponto forte do festival é o Pitch internacional, com organização da Polônia que se chama ´Pitch de Doc´, onde serão selecionados oito projectos de filme documentário que serão anunciados depois do festival”, revela.

Ainda na cidade da Praia, nos dias 4 e 5, está programado ´O Cabo Verde International Film Market´, “que é um segmento de festival, onde terão a oportunidade de fazer coprodução com países e cineastas estrangeiros”.

Guenny Pires assegura que na ilha do Fogo, haverá um programa especial, nas três aldeias turísticas: Chã das Caldeiras, Campanas e Cutelo Alto.

O DIFF é um Festival Internacional de Cinema e uma associação sem fins lucrativos distinguido pelo Governo de Cabo Verde com o estatuto de Utilidade Pública.

Criado pela Txan Film Productions & Visual Arts, DIFF e uma produtora independente sedeada em Los Angeles e Cabo Verde dirigida pelo cineasta cabo-verdiano/americano Guenny Pires, radicado nos Estados Unidos da América, e conta com a parceria da Mount Saint Mary’s University/Hollywood Studio Campus e a Fundação Amílcar Cabral.

O festival conta ainda com o apoio da Presidência da República de Cabo Verde, Governo de Cabo-Verde, Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, Instituto Pedro Pires, Universidade de Cabo Verde, SITA, Silicon Valley African Film Festival, North Carolina University e Centro Cultural Português.