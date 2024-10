​Presidente da República lamenta morte do poeta Oswaldo Osório

O Presidente da República, José Maria Neves lamentou hoje a morte do poeta Oswaldo Osório, aos 85 anos, vítima de doença prolongada, esta madrugada, na cidade da Praia.

Em nota de pesar, o Chefe de Estado exaltou Oswaldo Osório como “símbolo maior das letras cabo-verdianas” e como “um verdadeiro guardião da nossa identidade, um artesão das palavras e das emoções”.

“Foi com profunda tristeza e consternação que recebi a notícia do falecimento do poeta Oswaldo Osório, combatente incansável pela liberdade e pelo enriquecimento cultural do nosso país, símbolo maior das letras cabo-verdianas”, realça.

Jose Maria Neves ressaltou ainda o impacto duradouro da obra “versátil e que transcende o tempo”, do saudoso, ao sensibilizar e enaltecer a cultura de Cabo Verde.

Para o Chefe de Estado, Oswaldo Osório foi um verdadeiro guardião da nossa identidade, um artesão das palavras e das emoções. “Ao longo da sua vida, o poeta e pensador nos presenteou com uma obra versátil, que transcende o tempo, que sensibiliza e eleva Cabo Verde”.

“Presto-lhe, assim, uma sentida homenagem e exprimo a minha mais profunda gratidão e respeito pelo inestimável contributo à literatura e ao desenvolvimento cultural do país. Que a trajetória de Osório possa inspirar gerações. Ele que, mesmo após perder a visão, jamais perdeu a inspiração”, lê-se na nota.