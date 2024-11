Santa Catarina: Livro com 48 das 50 composições inéditas de Norberto Tavares lançado hoje em Assomada

O livro “Músicas de Speransa pa Cabo Verde” com 48 das 50 composições inéditas do falecido artistas santa-catarinenses Norberto Tavares vai ser apresentado hoje em Assomada, Santa Catarina.

A compilação das 48 composições inéditas do livro lançado em Setembro, nos Estados Unidos da América, foi feita pelo irmão do malogrado e presidente da fundação que carrega o seu nome, António Tavares.

Para António Tavares, que considerou Norberto Tavares “um grande poeta” e que precisa ser conhecido e estudado, estas 48 canções inéditas vão trazer “esperança para Cabo Verde”.

Apresentação do livro, aprazada para a partir das 17:00, desta quinta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santa Catarina, em Assomada e vai estar a cargo do sociológico Henrique Varela.

Para além de Assomada, a obra vai ser apresentada esta sexta-feira, na cidade da Praia, e sábado, no Tarrafal de Santiago.

Na Praia, tem como palco o Salão do Banquete da Assembleia Nacional, e no Tarrafal, no Mercado de Artesanato e Cultural, e as apresentações vão estar a cargo de Manuel Brito-Semedo e Manuel Amarante Gonçalves, respectivamente.

A animação musical das três apresentações seguido da venda do livro vai estar a cargo de Tropical Power, vinda diretamente dos Estados Unidos da América.

Norberto Tavares nasceu a 06 de Junho de 1956, em Cutelo, arredores da Assomada, município de Santa Catarina, e faleceu a 26 de Dezembro de 2010, em New Bedford, Estados Unidos, vítima de doença prolongada.