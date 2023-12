​Assomada acolhe lançamento nacional de livro sobre Norberto Tavares

A cidade de Assomada acolhe no dia 26 deste mês, o lançamento do livro “A Música como Veículo para a Descolonização da Mente no Cabo Verde Pós- Independência: O Caso das Composições de Norberto Tavares”, da autoria de Luís Carlos Gonçalves.

A apresentação, que vai acontecer no Centro Cultural Norberto Tavares, está a cargo de Carlos Alberto Sousa (Princezito).

Editado pela Livraria Pedro Cardoso, o livro tem como origem o trabalho monográfico apresentado à Universidade de Santiago, para obtenção do título de Licenciatura em História, de Luís Carlos Gonçalves, sob orientação da doutora Filomena Oliveira.

“A Música como Veículo para a Descolonização da Mente no Cabo Verde Pós- Independência: O Caso das Composições de Norberto Tavares”, tem, segundo o autor, “como objectivo capital compreender as dinâmicas da sociedade cabo-verdiana no período pós-independência, nas suas vertentes histórica, política e social, a partir das mensagens veiculadas pela música da época”, .

“Uma compreensão que passa pela análise das composições do artista na desconstrução da mentalidade colonialista e na construção de uma consciência identitária, já que Norberto Tavares, através das suas composições, levou a música para as massas populares num contexto social e político em que a consciência identitária em construção era muito prejudicada pelas sequelas da colonização”, indica a mesma fonte.

Ainda segundo Luís Carlos Gonçalves, “nesse contexto, Norberto Tavares marcou uma época pelas suas composições portadoras de mensagens de esperança num mundo novo, de liberdade, democracia e progresso”.

Natural de Santa Catarina, o mesmo berço de Norberto Tavares - Luís Carlos, desde muito novo, sempre se sentiu atraído pelas composições de Norberto, naturalmente, no plano musical, mas também na substância das mensagens (muitas vezes, sublimadas e subtis) de cariz político e social.

Norberto é aquilo a que se costuma chamar “um homem do seu tempo”, que acompanhou com paixão e entrega os principais momentos políticos cabo-verdianos, como sejam a luta pela Independência Nacional e a luta pela Liberdade e a Democracia. Norberto Tavares tomou sempre partido, ocupando papel ativo na história recente de Cabo Verde, mas sem nunca se comprometer organicamente com um partido.

Coincidência, destino ou outra circunstância inexplicável do seu percurso nos caminhos da vida, Luís Carlos Gonçalves trabalhou cerca de cinco anos como técnico da Direcção da Cultura da Câmara Municipal de Santa Catarina, sedeada, precisamente, no Centro Cultural Norberto Tavares, que acolhe o museu com o mesmo nome, o que terá contribuído (a suposição é nossa) ainda mais para reforçar a admiração do autor pela obra do mestre.

Actualmente com 37 anos de idade, Luís Carlos dos Santos Gonçalves reside desde há seis anos em Paris, a capital francesa.