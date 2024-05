​Aleida Semedo apresenta livro “Gestão de Mulheres” na Assomada

“Gestão de Mulheres” é título do primeiro livro da professora Aleida Semedo que será apresentado esta sexta-feira, 17, pelas 17:00, no Espaço Poial Lounge, em Assomada. A apresentação da obra desta professora de Língua Portuguesa e Mestre em Línguas e Relações Empresariais, está a cargo do historiador, poeta e escritor Mário Loff e da jornalista e professora Miqueila Lopes.

Numa publicação na rede social Facebook da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, esta obra é formada por pequenas crónicas, que dão ao homem o seu momento de se exteriorizar. “A tendência é, sobretudo, hoje em dia, dar ênfase, apenas às mulheres, por questões de equidade, e acabamos por esquecer que o ser humano é um ser emocional, independente do género”. Com esta criação, conforme a mesma fonte, a autora muda o nosso foco de leitura, optando por recorrer à terceira pessoa para dar o lugar ao masculino, numa tentativa de buscar entender a forma como eles fazem esta tal gestão. “Numa sociedade culturalmente machista e muito manipulada pelos homens, a tendência é imaginar que as mulheres são uma vez mais as vítimas”. A mesma fonte frisa que Aleida Semedo traz-nos histórias verossímeis, com as quais qualquer o leitor se identifica, tanto num papel como noutro e obriga-nos a uma reflexão. O lançamento da obra conta, ainda, com um pequeno momento musical da responsabilidade do músico e cantautor santa-catarinense Sílvio Brito. Aleida Semedo, mais conhecida por “Neneche” é natural da Cidade da Praia, onde fez os seus estudos básicos e secundários. Em 2008, viajou para Portugal para prosseguir os seus estudos superiores, conquistando o título de Mestre em Línguas e Relações Empresariais, pela Universidade de Aveiro. Desde 2015, dedica-se ao ensino, como professora no Ministério de Educação de Cabo Verde, tendo leccionado a disciplina de Língua Portuguesa na Escola Básica e Secundária Olavo Moniz, na ilha do Sal (de 2015 a 2020). Além disso, desempenhou a função de Secretária do Conselho Directivo (de 2016 a 2019) e Subdiretora Administrativa e Financeira (de 2019 a 2020). Em 2020 regressa para a sua cidade natal, onde passa a leccionar na Escola Secundária Abílio Duarte, no Palmarejo, ainda como docente de Língua Portuguesa. Actualmente, lecciona as disciplinas de Introdução à Economia e Organização e Gestão Empresarial e Financeira na mesma escola, consolidando sua experiência e contribuindo para a formação educacional em Cabo Verde. A trajetória de Aleida Semedo destaca-se não apenas por suas conquistas académicas, mas também por seu compromisso e contribuição valiosa para a educação no país, e pelo ativismo social.

