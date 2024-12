Grupo Multilateral de Reflexão Língua Portuguesa reúne-se na Praia

A cidade da Praia acolhe, nesta quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 do corrente mês, a primeira reunião do Grupo Multilateral de Reflexão sobre a Língua Portuguesa (GMR-LP/IILP). Este encontro é organizado pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP).

O evento, que tem lugar na sede do IILP, conta com a participação de instituições e serviços dos Estados-membros da CPLP e de países de língua oficial portuguesa. Essas entidades são responsáveis ou prestam assessoria na definição de políticas públicas para o uso, promoção e difusão da língua portuguesa.

De acordo com o IILP, a criação deste grupo visa promover uma gestão mais multilateral de questões concretas de política e planeamento linguístico da língua portuguesa, que serão discutidas nestas reuniões. “Os encontros instituídos pelo IILP constituem uma oportunidade para o aperfeiçoamento dos mecanismos através dos quais essa gestão pode ser implementada”, salienta a organização.

A abertura dos trabalhos contará com a presença do Ministro da Educação de Cabo Verde, Amadeu Cruz. Participarão também representantes de Angola (Academia Angolana de Letras e Ministério da Educação), Brasil (Academia Brasileira de Letras), Cabo Verde (Ministério da Educação), Portugal (Academia de Ciências de Lisboa) e Timor-Leste (Ministério da Educação e MNE). Destaca-se ainda a presença de uma delegação da Região Administrativa Especial de Macau, representada pela Direcção de Serviços de Educação, Desenvolvimento e Juventude do Executivo da RAEM, que participa, pela primeira vez, em atividades deste nível promovidas pelo IILP.

Segundo a agenda de trabalho, além da partilha de informação sobre o panorama do ensino do português em cada país, serão analisados os processos de renovação do léxico, assim como possíveis mecanismos de articulação e definição de critérios comuns.

A criação do GMR-LP/IILP e esta primeira reunião encerram as actividades do IILP em 2024, um ano marcado por um notável incremento na actuação da instituição. O IILP informa que, neste período, foram desenvolvidos 28 programas previstos no plano de actividades, resultando em mais de 50 projectos e acções que envolveram oito dos países da CPLP.

Recorde-se que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa celebrou, no dia 1 de Novembro, o seu 35.º aniversário. A instituição tem como objectivos fundamentais a promoção, defesa e enriquecimento da língua portuguesa.